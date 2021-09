Bult niet blij met ophef over prijs die ze kreeg: "Hatelijke reacties van mensen zijn respectloos"

De uitreiking van de Majoor Bosshardt Prijs gisteren aan Marga Bult heeft veel reacties losgemaakt. Op social media is er vooral veel kritiek op de keuze voor de zangeres die haar oude beroep van verpleegster weer oppakte in de coronacrisis. Bult is niet blij met de kritiek die ze over zich heen krijgt.

"Het Leger des Heils draagt deze op aan al het zorgpersoneel in NL, kom je thuis en ziet deze vreselijke, hatelijke reacties van mensen", schrijft ze op Twitter.

Bult vindt de reacties vooral respectloos, benadrukt ze. Ze geeft aan dat ze de prijs heeft gekregen namens alle mensen die zich in coronatijd extra hebben ingezet in de zorg.

De tweet van Bult, waarin ze haar ergernis uitspreekt over de reacties die ze heeft gekregen, kan dan wel weer op veel bijval rekenen van mensen die de zangeres steunen en het wel terecht vinden dat ze de prijs van het Leger des Heils kreeg.

Kritisch

Verschillende Twitteraars die reageren op de toekenning van de prijs aan Bult vinden echter dat de zangeres "desinformatie" en "complottheorieën" verspreidt over het coronavirus, iets wat niet bij de prijs zou passen. Bult heeft zich regelmatig kritisch uitgelaten over het corona- en vaccinatiebeleid. Ook heeft de zangeres zich niet laten vaccineren.

"Ik heb corona gehad, ik heb antistoffen, dat heb ik ook laten onderzoeken", verdedigt Bult zich, die ondank de ophef blij is met de prijs. Maar ze wordt vooral geraakt door de manier waarop mensen hun kritiek uiten. Ze wijst er op dat toen de oproep kwam aan mensen met een zorgachtergrond om tijdelijk in de zorg te werken zij die oproep heeft gedeeld op socia media. "Ik heb gehoord dat dat heel erg geholpen heeft."

Ze ziet zichzelf niet als antivaxer omdat ze al corona heeft gehad. "Corona is er wel maar ik ben kritisch op de maatregelen die genomen worden", zegt Bult. "Vorig jaar werd er geklapt voor het zorgpersoneel, maar zijn de lonen intussen omhoog gegaan? Zijn er meer bedden bijgekomen op de ic?"

Facebook

Reacties op Facebook gaan juist weer veel minder over de manier waarop Bult zich uitlaat over corona, maar meer over de vraag waarom nou net zij de prijs moest krijgen. Iemand oppert dat het Leger des Heils er veel beter aan had gedaan de prijs op te dragen aan al het zorgpersoneel dat zich in coronatijd heeft ingezet in de zorg. Daarvoor had Bult als BN-er niet naar voren geschoven te worden.

Volgens de jury, die unaniem besloot om de prijs aan Bult toe te kennen, vertegenwoordigt de zangeres met haar werkzaamheden symbolisch alle vrijwilligers die zich hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Bult werkte na een oproep in een zorghotel voor coronapatiënten in Noord-Brabant. Een woordvoerster van het Leger des Heils benadrukt in een reactie dat het gaat wat Marga Bult heeft gedaan in coronatijd en niet zozeer over hoe ze zich op social media uitlaat over corona en het coronabeleid