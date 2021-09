"Houston in de polder": weiland in Baarlo is perfecte lanceerplek voor modelraketbouwers

"Vijf, vier, drie, twee, één... Launch!" Gabriël Hoogeboom van raketmodelbouw Tripoli zet een schakelaar om en met veel geraas vliegt in de verte een raket de lucht in. Een spoor van rook kringelt door de lucht. Even later bungelt de raket aan een parachuutje en komt langzaam neer in het weiland. Missie geslaagd.

De 'launch area' voor de modelbouwraketten in Baarlo (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Verslingerd

"Ik vind het 't mooiste dat je op de knop drukt, en het gaat van ksjoeggggg... en het ding vliegt de lucht in", imiteert Gabriël lachend een opstijgende raket, "toen ik dat voor het eerst hoorde ben ik eraan verslingerd geraakt."

Het allermooiste is het geluid, dat ksjoegggggg Gabriël Hoogeboom, Tripoli raketmodelbouw

En Gabriel is niet de enige. De clubs voor modelraketbouwers zijn populair. Het zijn vooral wat oudere mannen die deze hobby beoefenen, maar er komt verjonging aan. Een enthousiaste scheikundeleraar heeft al wat leerlingen warm gemaakt en een team van studenten van de Universiteit Twente is er ook bij in het weiland in Baarlo.

Voor de lancering checkt Gabriël Hoogeboom elke raket (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Finkers

Uit een auto komt een flinke zwart met oranje raket met de naam 'Finkers-1'. Twentser kan bijna niet. De Finkers-1 gaat voor het eerst de lucht in: "Het is wel heel spannend. We hebben wel wat kleine raketjes al opgelaten, maar deze is wel vijf keer zo groot", vertelt Ivan Ouderkerk, "We willen minsten vijfhonderd meter de lucht in. We hebben het goed voorbereid maar er kan nog van alles misgaan. Maar als het lukt, gaan we geschiedenis schrijven."

De studenten controleren de raket nog één keer voor lancering (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Voordat de raket de lucht in mag, wordt er nog van alles gecheckt en geregistreerd. "Er zijn allerlei veiligheidseisen", vertelt Gabriel, "Hoe hoog je mag, met hoeveel kracht, wat voor soort ontsteking, hoe ver je afstand moet houden, Er is een hele waslijst van regels en protocollen. In België mag je niet eens zulke raketten lanceren, daarom zien we steeds meer Belgen bij onze club."

Succes

En dan is het tijd voor de lancering van Finkers-1. Met een flits en een knal vliegt de raket keurig recht de lucht in. "Nice!" roept student Glenn te Hofstee terwijl hij in de lucht springt, "onze eerste lancering en direct een succes. Dit is super!" Even later landt de raket keurig aan zijn parachuutje op de grond, onbeschadigd.

lancering van de Finkers-1 (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Of de raket ook boven de vijfhonderd meter is geweest, durven de studenten nog niet te zeggen. Sensoren en chips in de raket hebben alle gegevens vastgelegd, zoals snelheid, luchtdruk en hoogte, maar die gegevens zijn niet direct beschikbaar. In elk geval is deze vlucht een goede oefening voor het internationale studentenkampioenschap raketten lanceren, volgend jaar in Portugal.