Grootse intocht voor nieuwe klok Oldenzaalse Plechelmusbasiliek

Een oude Engelse bus, oldtimers, heel veel muziek en achteraan in de stoet de Plechelmusklok. Op een platte kar, op een bed van bloemen en getrokken door drie paarden ging de nieuwe aanwinst in het carillon door de stad. Begeleid door bijna alle muziekverenigingen van de stad.

Hij is echt heel mooi

Onder luid applaus kwam de stoet aan bij de Plechelmusbasiliek, waar ruim zeshonderd mensen stonden te wachten. “Hij is echt heel mooi”, vindt één van de toeschouwers. De echte Oldenzaalse details op de klok vallen in de smaak.

Op een platte kar werd de klok binnengehaald in Oldenzaal. (Foto: NewsUnited)

Niet alleen de stadsbeiaardier is vervuld van trots, ook de klokkenmaker kan zijn geluk niet op. Nog nooit maakte de Spanjaard Abél Portilla zo’n grote klok. Graag wilde hij zien hoe de klok ontvangen werd in Oldenzaal, dus hij is speciaal voor het evenement overgekomen uit Spanje. Hij vindt het speciaal dat de stad zo heeft uitgepakt. “Ik ben daar heel dankbaar voor.”

Dat is toch een beetje een jongensdroom hoor

“Gaaf toch dit”, vraagt Anton Reef, voorzitter van stichting Scholtenhaer zich hardop af. “De sfeer is geweldig en dat er zoveel mensen staan doet me goed.” Zijn stichting heeft de klok aan Bannink en Oldenzaal geschonken. Zelf reed Reef in een oldtimer mee in de optocht. “Dat is toch een beetje een jongensdroom hoor.”

De klok op de platte wagen door Oldenzaal. (Foto: NewsUnited)

“Het is geweldig hier te kunnen spelen”, vinden een aantal dames van het dameskapel overmeidelijk. Voor het eerst sinds Corona kunnen ze weer muziek maken met elkaar. “Het is geweldig dat je het dan met alle kapellen samen kan doen.”

Ik kan eindelijk muziek spelen die ik al lang wil maken

De klok is tot en met 19 september te bekijken in een tent naast de basiliek, daarna wordt hij opgeruimd. In oktober wordt de klok in de basiliek gehesen en kunnen ze in Oldenzaal eindelijk horen hoe hij klinkt. "Ik kan eindelijk muziek spelen die ik al lang wil maken, en dat gaan ze in Oldenzaal horen", laat Bannink weten.