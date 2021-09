Ayfer Koç, vrouw van Pieter Omtzigt, stopt als CDA-raadslid vanwege 'gebeurtenissen binnen partij'

Enorme worsteling

Na weloverwogen beraad zegt Koç de knoop te hebben doorgehakt. "Net als voor andere raadsleden is nu het moment om een keuze te maken of ik door wil gaan als raadslid." De Enschedese werd na de verkiezingen in 2010 geïnstalleerd als raadslid en is sinds 2014 ook fractieleider in de gemeenteraad. In 2018 werd Koç verkozen tot beste raadslid van Nederland.

De afgelopen tijd was echter door de gebeurtenissen binnen het landelijk CDA ook een enorme worsteling voor mij, mede door de grote persoonlijke impact op mijzelf en mijn gezin. Ayfer Koç, fractieleider CDA Enschede

"De vraag is of ik met evenveel enthousiasme en passie door kan gaan als raadslid. Het antwoord daarop is lastig en complex voor mij", aldus Koç. Ze denkt nog veel te kunnen bijdragen als raadslid. "De afgelopen tijd was echter door de gebeurtenissen binnen het landelijk CDA ook een enorme worsteling voor mij, mede door de grote persoonlijke impact op mijzelf en mijn gezin. Dat maakt dat ik mij niet meer vol enthousiasme, passie en overtuiging kan inzetten als CDA-volksvertegenwoordiger."

Armoedebestrijding en laaggeletterdheid

Koç is echtgenote van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, die deze week officieel bekend maakte definitief niet terug te keren bij het CDA en als Groep Omtzigt verder te gaan in de Kamer. Omtzigt zat mede na de hectisch verlopen lijsttrekkersverkiezingen en de slopende toeslagenaffaire zo'n half jaar thuis met een burn-out.

De CDA-fractieleider zegt haar kiezers dankbaar te zijn. "Ik heb de ruimte gekregen en gepakt om te vechten voor onder andere armoedebestrijding, aanpak laaggeletterdheid, kansengelijkheid, een sterkere binnenstad, behoud en versterking van lokale werkgelegenheid, bestrijden van discriminatie, een visie voor de stad en een herstelplan voor de coronacrisis."

CDA-voorzitter: 'enorm veel respect'

Voorzitter Laura Pierik van CDA Enschede zegt begrip te hebben voor het moeilijke besluit van Koç. "Er is bij iedereen enorm respect voor de manier waarop ze ook de afgelopen maanden is doorgegaan als raadslid voor het CDA Enschede, ondanks de complexe landelijke situatie. Het feit dat Ayfer haar periode als raadslid afmaakt toont nogmaals haar betrokkenheid bij de stad en de afdeling."