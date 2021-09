Overijssels gedeputeerde De Bree haalt uit naar coronapas: 'Hier draag ik niet aan bij'

De Bree had geen tijd om vragen te beantwoorden over de tekst. Wat het precies betekent dat hij 'niet bijdraagt' aan de coronapas of Testen voor Toegang, is nog onduidelijk. De Bree heeft onder meer 'handhaving' in zijn portefeuille.

Een alternatief is om iedereen te laten testen, aldus De Bree op Facebook. "Of bijeenkomsten zo organiseren dat de besmettingskans beperkt is, kleine groepen, veel ventilatie en onderlinge afstand. In die gevallen is iedereen wel welkom, onder gelijke voorwaarden."

Tweedeling

De gedeputeerde noemt de overheid 'zijn grote liefde, waar hij de laatste tijd mee worstelt': "Want de overheid verdeelt ons in groepen: het ‘groene vinkjes volk’ en ‘de rest’. Met vaccin krijg je de groene vink en mag je meedoen, wel of niet besmet, dat maakt geen verschil."

Hij vervolgt: "Ben je ongevaccineerd? Dan moet je op pad naar een testlocatie, een uur wachten en dan mag je 24 uur meedoen. En als die 24 uur zijn verstreken, start het hele circus opnieuw. Besmet of niet, het doet er niet toe."

Politieke keuze

Gevaccineerde mensen kunnen het virus ook overdragen, zegt De Bree. "Omgekeerd kan een ongevaccineerd persoon virusvrij zijn. Je weet het domweg niet. Wat je wel weet; deze indeling in twee groepen is niet gebaseerd op besmetting en leidt direct tot een tweedeling. Dat is een politieke keuze en er zijn andere opties."

"Ik verwacht en hoop op beleid dat zich echt richt op het virus en een perspectief geeft hoe we daar mee omgaan. Samen welteverstaan, en niet in een gespleten samenleving", besluit De Bree zijn post.