Marjolijn (33) heeft een club gevonden en kan meedoen aan Special Olympics

Marjolijn heeft al heel wat obstakels in haar leven overwonnen. "Toen bleek dat Marjolijn het downsyndroom had zei de kinderarts dat ze nooit zou kunnen lopen en zou moeten leven op sondevoeding", vertelde haar moeder begin september.

Positieve reacties

Haar nieuwste obstakel, het vinden van een club, is dus nu weggenomen. Ze gaat sporten bij Only Friends in Rijssen. "We zijn heel blij dat we een club hebben gevonden", reageert haar moeder. "Dat is niet zo makkelijk voor mensen met een beperking."

Naar aanleiding van het artikel over Marjolijn en haar verhaal kwamen er heel veel positieve reacties binnen. "Niet alleen van mensen die veel respect voor haar hebben, maar ook van sportclubs die haar graag lid wilden maken. Uiteindelijk zijn we zaterdag gaan kijken bij de club in Rijssen en dat beviel goed."

Spannend

Het vinden van een club was niet makkelijk, mede door het beperkte aanbod in de regio. "Marjolijn trainde altijd in Holten, om de hoek. Maar daar werd het groepje waar ze mee trainde steeds kleiner. Uiteindelijk, onder andere door het coronavirus, stopte dat."

Zaterdag was het behoorlijk spannend voor haar om te gaan kijken bij haar nieuwe club. "Ze had al een paar dagen wat pijn in haar buik door de spanning. Maar uiteindelijk vond het ze het heel leuk. Het was ook mooi voor haar om te zien waar ze komt te trainen en hoe zo'n atletiekbaan er precies uit ziet. Dat is toch wel wat anders dan een grasveld waar ze tot nu toe op trainde. "

Marjolijn wil tijdens de Special Olympics 2022 een goede prestatie neerzetten op de 100 en 200 meter hardlopen. "Ze gaat er vol voor. Wat haar betreft kan het nu al beginnen!"