Kevin Blom is zondag de scheidsrechter bij de IJsselderby in Deventer

Ook Heracles Almelo en FC Twente komen op zondag in actie. De Almeloërs krijgen om 16.45 uur AZ op bezoek en dat duel wordt gefloten door Serdar Gözübüyük. Tegelijkertijd speelt Twente bij Vitesse en daar is Pol van Boekel de arbiter van dienst.

Doordeweekse ronde

Volgende week is er een doordeweekse ronde en ook daarvoor zijn de scheidsrechters bekendgemaakt. Woensdag 22 september fluit Bas Nijhuis uit Enschede Go Ahead Eagles - PSV en is Martin Pérez de leidsman bij PEC Zwolle - Sparta Rotterdam. Een dag later heeft Eredivisie-debutant Alex Bos de leiding over SC Cambuur - Heracles Almelo en is Danny Makkelie de scheidsrechter bij FC Twente - AZ. Nijhuis heeft vrijdag 17 september ook de leiding over de wedstrijd tussen De Graafschap en Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie. Bekijk hier het volledige programma en de stand in de Eredivisie.