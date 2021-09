Moord Henk Wolters Zwolle: "Zo snel schieten kan zelfs Lucky Luke niet"

"Hij had een motief, geen alibi en zijn dna zit op delen van het moordwapen." Dat zegt het OM over moordverdachte M. B., bijgenaamd De Gier, uit Zwolle. Hij wordt er van verdacht op oudejaarsavond 2019 plaatsgenoot Henk Wolters van het leven te hebben beroofd met een salvo aan kogels. Advocaat Kuijpers verdedigt De Gier: "Zo snel schieten kan zelfs Lucky Luke niet."

Zwollenaar Henk Wolters werd die oudejaarsavond beschoten met een snel vurend wapen. Er werden zo'n 30 kogels op hem afgevuurd. Dat gebeurde rond kwart over acht 's avonds. Niemand weet waar De Gier op dat moment was. Met zijn telefoon gebeurde op dat moment niets. En getuigen verklaren dat hij pas "rond de klok van negen" bij hen kwam.

Ik word onterecht afgeschilderd als een beest Verdachte De Gier

De Gier zelf stelt dat hij die avond "een rondje deed" in Zwolle, om iedereen een goede jaarwisseling te wensen. Maar geen enkele getuige verklaart dat hij rond kwart over acht bij hen was.

Gemankeerd moordwapen

Volgens justitie heeft De Gier dus geen alibi en wel een motief om Henk Wolters van het leven te beroven, want het slachtoffer zou coke en geld van hem hebben gestolen. Ook zou hij een boekje open gaan doen over De Gier bij de politie. Uitlatingen van slachtoffer Wolters daarover zijn op audiotape opgenomen in een politieonderzoek naar zijn persoon.

Tenslotte zat er dna van De Gier op delen van een wapen, dat het moordwapen wordt genoemd. Echter, met dat wapen, een Glock, is gerommeld. Zo is er een andere loop en slagpin op gemonteerd. Maar het hart van het wapen, de slede, is volgens het OM het belangrijkst. En daar zijn sporen van De Gier op gevonden.

Daarnaast is gebleken uit proefschoten van deskundigen, dat op de afgeschoten munitie precies dezelfde sporen zitten als op de fatale munitie. "Er is een kans van 1 op een miljoen dat een ander wapen dezelfde sporen achter laat."

Ondergrondse wapenopslag

De samengestelde Glock lag in een ondergrondse wapenopslag, die een jaar geleden werd ontdekt. Het wapentuig zat verborgen in tonnen die begraven waren. In de lucht- en waterdichte tonnen zaten naast de Glock acht automatische wapens zoals MP5's, AK47 en Uzi's.

Ook lagen er meer dan twintig scherfhandgranaten en vijftien kleinere handvuurwapens. Daarnaast lag er zo'n 30.000 euro aan contant geld in dezelfde tonnen, als waarin de wapens verstopt waren. Justitie gaat er vanuit dat de 'collectie' toebehoorde aan De Gier. Ze baseert zich daarbij op sporen op de wapens, maar ook op handgeschreven notities die erbij zaten.

'Geen smoking gun'

Volgens de bekende strafpleiter Jan-Hein Kuijpers moet zijn cliënt De Gier vrijuit gaan voor de moord. "Er is geen smoking-gun-scenario. Er zijn geen getuigen, camerabeelden, of sporen die hem op de crimescene plaatsen. En als hij al een motief had, was hij zeker niet de enige. Wel meer mensen vonden slachtoffer Wolters niet zo lief."

Kuijpers zegt verder dat de sporen die van zijn cliënt op de "invalide" Glock zijn gevonden nietszeggend zijn. "Client is niet vies van wapens. Hij kan het dus in de handen hebben gehad. Maar vasthebben, is nog geen vuren."

Meer mensen vonden Henk Wolters niet zo lief Advocaat Jan-Hein Kuijpers

Lucky Luke

Daarnaast wijst Kuijpers er op dat getuigen het geluid hebben gehoord van een snel afgevuurd salvo aan kogels. "Trrrrrt. Dat kan niet met zo'n Glock, tenminste, niet zonder ombouwen. Zo'n snel geluid, als een mitrailleur, kan dus niet veroorzaakt zijn door dit wapen. Niemand kan zo snel de trekker overhalen. Zelfs Lucky Luke niet."

Ook verschillende getuigen hebben ontlastend voor De Gier verklaard. Zo zegt een getuige dat De Gier "veel te gehaaid is om een moordwapen te begraven. Die zou hij hebben gedemonteerd in 50 stukjes en hebben weggegooid." Een ander heeft het over de wijze waarop Henk Wolters om het leven is gebracht. "De Gier zou nooit zo in het wilde weg hebben geschoten. Die zou met een nachtkijker in de bosjes zijn gaan liggen en heel gericht hebben geschoten."

Berichtjes

Dat De Gier op nieuwjaarsochtend een goedgemutst bericht op Facebook heeft gezet, heeft volgens Kuijpers "0,0 bewijswaarde. Het was tenslotte nieuwjaarsdag, dan mag je toch vrolijk zijn?" De Gier plaatste die dag een tekstje van Alfred J. Kwak, "Ik ben vandaag zo vrolijk...."

De Gier meldde zich dit voorjaar zelf bij de politie, nadat het huis van zijn vriendin overhoop was gehaald. Die vriendin had overigens een bijzonder appje gekregen, achteraf bleek het een tactiek van de politie: 'Mss kun je tegen hem seggen dat ie btr naar de wouten ken gaan. Als Guusje dit hoort, weet ik niet hoe die sal reageren.'

Beest

Verdachte De Gier zelf zegt dat hij "onterecht wordt afgeschilderd als een beest. Ik ben in een nachtmerrie terechtgekomen. De officier van justitie staat gewoon te liegen." De rechtbank heeft besloten dat hij voorlopig achter tralies blijft. Het eindproces tegen hem dient waarschijnlijk komen voorjaar.

Het is niet voor het eerst dat De Gier in beeld is voor een levensdelict. In 1988 moest hij als 11-jarig jochie al aan de politie vertellen wat hij wist over de dood van een 13-jarig speelkameraadje bij Voorthuizen. In 1994 schoot hij 'per ongeluk' een vriend door het hoofd, terwijl ze wapens aan het schoonmaken waren. Later moest hij zich meerdere malen verantwoorden voor wapenbezit.

Meer verdachten

Naast De Gier zijn er nog meer verdachten voor betrokkenheid bij de wapenopslagplaats. Dat zijn Hero uit Harderwijk en de Turkse Zwollenaar Ö.S. Beide zijn op vrije voeten.