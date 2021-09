KHN Overijssel schrikt van toegangseisen horeca: "Mensen gaan thuisblijven"

Woedend is Koninklijke Horeca Nederland (KHN) over de uitgelekte nieuwe coronamaatregelen. Terwijl de anderhalvemetermaatregel vanaf 25 september waarschijnlijk vervalt, moeten de horeca en cultuursector juist gaan controleren op coronabewijzen. "We zijn nu op een punt aangekomen dat ik niet meer mee wil werken met wat ze opleggen", zegt een Zwolse horecaondernemer.

Alleen mensen die een negatieve test hebben, zijn gevaccineerd of hersteld zijn van corona mogen vanaf 25 september naar het theater, restaurant of de kroeg. Eenmaal binnen hoeven bezoekers geen afstand meer van elkaar te houden, maar horecazaken mogen driekwart van hun capaciteit benutten en moeten tussen twaalf uur 's nachts en zes uur 's ochtends de zaak sluiten.

Volle voetbalstadions

Geerlof Kanis, regiovoorzitter van de Overijsselse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, is niet te spreken over de coronamaatregelen die morgen waarschijnlijk bekend worden gemaakt. "Dit is niet uit te leggen. Wel volledig volle voetbalstadions, weliswaar geplaceerd, maar mensen staan hutjemutje op elkaar in de rij om iets te drinken te halen, en in je horecazaak mag maar 75 procent?"

Kanis, die zelf uitbater is van Grand-Café Centraal in Haaksbergen, vreest dat hij en collega's minder klanten gaan zien. "Mensen gaan dan thuisblijven, dat zie je in het buitenland al, waar soms dertig procent minder omzet wordt gedraaid."

Overstag door druk

De huidige landelijke vaccinatiegraad ligt op zo'n 85 procent. Kanis vreest dat de horeca als dwangmiddel wordt ingezet om die laatste vijftien procent ook over de streep te krijgen om zich te laten vaccineren. "Mensen zullen zich niet constant laten testen om de volgende dag in de stad een kopje koffie te kunnen drinken. Die mensen zullen door de druk overstag gaan of, wat ik vrees, helemaal niet meer komen."

"Dit is volstrekte waanzin", zegt Dennis Kaatman van Het Vliegende Paard in Zwolle. De ondernemer boekt een groot deel van zijn inkomsten 's nachts, en begrijpt niet dat hij om middernacht dicht moet. "Als de anderhalvemeterregel vervalt, waarom moeten we dan 's nachts dicht? We zijn nu op een punt aangekomen dat ik niet meer mee wil werken met wat ze opleggen. "

Extra personeel

Daarnaast is er bij de bond vrees voor de kleinere horecazaken, aangezien er iemand aan de deur moet staan om gasten te controleren op hun coronabewijs. "Hoe moeten kleine horecazaken dit doen?", vraagt Kanis zich af. "Die moeten extra personeel inzetten om mensen aan de deur te controleren. En volgens mij moet dat dan ook nog eens een portier zijn. Dan rijzen de kosten al helemaal de pan uit."

Rocks in Enschede is zo'n kleiner café. Eigenaar Kees Riemersma denkt niet dat het controleren een groot probleem zal zijn. "Wij hebben al iemand aan de deur staan die moet controleren hoeveel mensen er naar binnengaan. Die kan dan ook de bewijzen checken."

Vaste klanten

"Ik heb een vaste klantenkring en dan is het wel vervelend als ik klanten, die hier al 27 jaar komen, ineens moet weigeren. Omdat ze dus geen bewijs kunnen tonen. Je zet ze voor het blok, terwijl wij dat helemaal niet willen."

Toch ziet Riemersma wel een voordeel van de nieuwe maatregelen. "Ik kon nu 18 procent van de capaciteit benutten, als dat straks driekwart wordt, is dat natuurlijk een flinke vooruitgang."