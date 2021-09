OM onderzoekt handelen hobbypluimveehouder Heeten

De hobbypluimveehouder in Heeten waar eind augustus vogelgriep uitbrak, heeft van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een proces verbaal gekregen. De hobbyboer had 1400 siervogels zoals eenden, pauwen en zwanen. De vogels zijn allemaal geruimd.

Een hobbyboer mag tot 250 dieren houden, legt een woordvoerder van de NVWA uit, als je meer dieren houdt moet je je melden en registreren. Omdat de eigenaar van de dieren dit niet heeft gedaan, is proces verbaal tegen hem opgemaakt. Het is aan het Openbaar Ministerie om de zaak verder te onderzoeken en te bepalen of de hobbyhouder een boete krijgt.

Schade

Als gevolg van de uitbraak kwamen veel professionele pluimveehouders in de problemen en hebben ze financiële schade door de ophokplicht en het vervoersverbod dat van kracht was. Voor sommigen is de schade enkele duizenden euro's, maar pluimveehouder Nijenkamp die opfokker is van vleeskuikens, mist een omzet van zeker tweehonderdduizend euro. Peter Nijenkamp legde eerder uit dat de marges klein zijn in de sector en dat de kippenboeren daarom pleiten voor meer controle en scherpere regels.

De pluimveehouders zijn blij dat er Kamervragen zijn gesteld, omdat zij van mening zijn dat regelmatige controles en screening op ziektes ook bij hobbypluimveehouders veel ellende kan voorkomen.