Dood Marco van der Kolk was gevolg van zelfverdediging: vrijspraak voor Enschedeër

De 25-jarige Enschedeër die verdacht werd van mishandeling van Marco van der Kolk, met de dood tot gevolg, is vrijgesproken. Volgens de rechter was het geweld dat gebruikt werd zelfverdediging. Vrijspraak was ook de eis van de officier van justitie.

De 25-jarige man zou Marco van der Kolk in augustus vorig jaar de fatale klap hebben gegeven bij een vechtpartij in Enschede. "Ik had ook niet gewild dat het zo zou lopen", zei de verdachte twee weken geleden tijdens de rechtszaak.

"Ik heb de beelden meer dan veertig keer bekeken. Maar dit is voor mij noodweer. Marco van der Kolk heeft er zelf ook geen enkele keer voor gekozen om weg te lopen", zei de officier twee weken geleden. De rechter gaat daar dus in mee.

Filmpje van klap

De vechtpartij was in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 augustus in de Haverstraatpassage, vlak bij de Oude Markt. Hierbij werd Van der Kolk met de vuist geslagen, waarna hij met zijn achterhoofd op de straat klapte. Een filmpje van de fatale klap ging al snel rond op sociale media.

"Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn nu", aldus de verdachte tijdens de eerste zitting. "Het is een hele moeilijke gedachte dat ik iemand van het leven heb beroofd."

Afschuwelijke vechtpartij'

Bij de ruzie waren twee vriendengroepen betrokken, die elkaar een paar minuten voor de vechtpartij tegenkwamen. "Er was toen niets aan de hand", verklaarde de verdachte tijdens de eerste zitting.

Volgens hem ging het mis toen hij 'ineens naar de grond werd geduwd'. "Ik stond met een meisje te praten, toen ik ineens naar de grond geduwd werd. Ik dacht eerst dat het een vriend was met een grapje. Maar toen zag ik ineens een andere man staan (Marco van der Kolk, red.). Hij riep direct: 'Wij zijn van Phenix'. Er ontstond een vechtpartij, waarbij mijn laatste klap fataal was."

Op camerabeelden is te zien dat de twee groepen tegenover elkaar staan. "Ik vond dat er toen nog steeds dreiging was en gaf een klap", zegt de 25-jarige daarover. Volgens hem had hij geen kans om weg te lopen. "Dan waren ze misschien achter mijn vriend aangegaan. Of zouden ze mij weer naar de grond werken."

Blauw oog en kaakletsel

Toen bleek dat het helemaal mis was met Van der Kolk, raakte de verdachte in paniek. "Ik zag het toen allemaal heel somber in. Daarom heb ik mij gemeld bij de politie, dat is beter dan dat agenten mij op komen halen."

De verdachte hield een blauw linkeroog, huidschade, letsel aan zijn kaak en handen over aan de vechtpartij. Hij had nog nooit iemand geslagen, verklaarde hij tegenover de politie. Hij en zijn vrienden waren vooral 'aangeslagen'. "We hadden de vraag: 'hoe kon dit gebeuren'?"

Lees hier het verslag van de eerste zitting terug: