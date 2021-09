Programma: de IJsselderby en Staphorst en Excelsior'31 staan tegenover elkaar

Betaald voetbal

Speelronde 5 in de Eredivisie staat voor onze provincie natuurlijk in het teken van de IJsselderby. Go Ahead Eagles en PEC Zwolle staan zondag in het lunchduel tegenover elkaar in Deventer. Ook Heracles en Twente spelen zondag. Beide om 16.45 uur en tegen respectievelijk AZ en Vitesse.

Amateurvoetbal

HHC Hardenberg is de laatste twee duels ongeslagen in de Tweede Divisie en die lijn hoopt het zaterdag op eigen veld tegen Rijnsburgse Boys door te zetten. In de Derde Divisie is de Overijsselse derby tussen Staphorst en Excelsior'31. Die wedstrijd is live te zien op TV Oost YouTube. Op zondag wacht HSC'21 nog steeds op de eerste punten. Komend weekend gaat de ploeg op bezoek bij Dongen. In de zaterdaghoofdklasse B speelt DETO zaterdag tegen koploper Urk, dat alle vier de duels won. Genemuiden gaat op bezoek bij hekkensluiter Noordscheschut en Berkum speelt bij RKAV Volendam.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen is er komend weekend geen competitievoetbal, maar is het tijd voor interlands. Oranje begint met enkele Overijsselse speelsters en een paar van FC Twente Vrouwen aan de WK-kwalificatie. Vrijdag is Tsjechië de eerste tegenstander en volgende week dinsdag volgt IJsland. De andere tegenstanders in de poule zijn Cyprus en Wit-Rusland.

Handbal

Voor de handbalsters gaat het seizoen in de Eredivisie beginnen. Kwiek speelt zaterdag bij Volendam, Borhave ontvangt zondag HandbaL Venlo en DSVD gaat dan naar Fortissimo.

Softbal

De vrouwen van Tex Town Tigers moeten sinds afgelopen weekend plek twee uit het hoofd zetten. Komend weekend speelt het tegen ROEF!. Beide ploegen strijden om de derde plek in de stand.

Volleybal

De volleybalmannen van Oranje staan vandaag in de kwartfinales van het EK. Het vervolg van het toernooi is ook deze week, met op zondag de finale. In de Eredivisie begint het seizoen op 2 oktober. Komend weekend gaan de klassen daaronder al van start.

Waterpolo

De waterpolomannen en -vrouwen van Het Ravijn spelen komend weekend speelronde 2 in de Eredivisie. De heren gaan op bezoek bij De Ham en de dames bij PSV.