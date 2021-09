Special Olympics kan definitief doorgaan: provincie biedt helpende hand

De provincie heeft de benodigde 75.000 euro toegezegd om de Special Olympics door te laten gaan. Hiermee draagt de provincie nu totaal 300.000 euro bij aan het evenement en de projecten daar omheen. "We zijn erg blij met deze toezegging, die nodig was om deze maand definitief groen licht te krijgen voor de organisatie", zegt Maaike Heethaar, directeur van de Special Olympics 2022 in Twente.

Het geld is niet enkel bestemd voor het evenement, maar ook om de gehandicaptensport naar een hoger plan te tillen na de Spelen. De provincie stelde eerder een bijdrage van 225.000 euro beschikbaar, minder dan de in totaal gevraagde 300.000 euro.

"De 75.000 euro is essentieel om alle plannen door te kunnen laten gaan", vervolgt Heethaar. "We hebben deze maand een go/no-go-moment en de financiële hobbel is nu genomen."

Om in het najaar groen licht te krijgen voor de organisatie van de Special Olympics, moet 85 procent van de begroting gedekt zijn. Dat is mede dankzij deze bijdrage gelukt. De totale begroting van het evenement is 1,7 miljoen euro. De 14 Twentse gemeenten staan garant voor 500.000 euro.

Ontwikkeling G-sport

Renilde Huizenga, Statenlid van D66, diende de motie samen met de SP en GroenLinks in om het bedrag alsnog toe te kennen. Volgens haar is het essentieel om de gehandicaptensport in de provincie structureel aan te pakken. "We hebben gezien dat er in G-sport nog veel te verbeteren valt. Als provincie hebben we daarom uitgesproken bij te willen dragen aan de Special Olympics volgend jaar zomer in Twente, maar vooral ook aan de structurele verbetering daarna. Waar de provincie het bedrag vandaan haalt maakt mij niet uit, als het er maar komt", reageerde ze eerder.

Heethaar vult aan: "Het was even spannend, je hebt het namelijk niet in eigen hand. Nu kunnen we doorzetten met het ontwikkelen van de G-sport in de regio. Kortom: we zijn er erg blij mee."