FC Twente gaat maatregelen nemen na bier en rotzooi gooiende supporters in uitvak

De club stuurde de supporters in de vakken 123 en 124, onder het uitvak, een brief gestuurd en daarin aangegeven dat er (niet zichtbare) maatregelen genomen gaan worden. Hieronder de brief:

Afgelopen zaterdag beleefden we opnieuw een mooie avond in De Grolsch Veste. In de laatste minuut bezorgde Robin Pröpper FC Twente de overwinning. Helaas was het niet voor alle supporters een fijne avond. Enkele supporters in de vakken 123 en 124 kregen bier en andere rotzooi vanuit het uitvak over zich heen gegooid. Dat is onacceptabel. FC Twente gaat passende maatregelen nemen om dit te voorkomen.

Misschien is het goed u vooraf even mee te nemen in hoe clubs onderling contact hebben over de uitsupporters.

Voor, tijdens en na afloop van een wedstrijd worden verschillende maatregelen genomen om overlast door de bezoekende club tegen te gaan. Deze maatregelen worden op de achtergrond genomen en zijn voor het publiek niet zichtbaar.

Enkele weken voorafgaand aan een wedstrijd wordt er een zogenaamd vooroverleg georganiseerd tussen de clubs van de te spelen wedstrijd. De thuisspelende ploeg neemt hierin het initiatief. Tijdens dit vooroverleg wordt er gesproken over bijvoorbeeld het aantal beschikbare kaarten, de vervoerswijze, sfeeracties en andere bijzonderheden. Dit wordt door de thuisspelende club besloten op basis van de voorgaande wedstrijden die door beide clubs onderling zijn gespeeld. Tijdens dit vooroverleg wordt ook altijd nadrukkelijk benoemd dat het bezoekersvak boven een vak zit met FC Twente-supporters en FC Twente vraagt de bezoekende club om hier extra rekening mee te houden en dit naar hun supporters te communiceren. Alle afspraken worden vervolgens in een document uitgewerkt en gedeeld met alle betrokken partijen (waaronder politie en gemeente). Ook in dit document staat nogmaals benoemd dat het bezoekersvak boven een vak met FC Twente-supporters zit.

De laatste keer dat FC Utrecht (met uitsupporters) bij FC Twente op bezoek was, was in 2019. Deze wedstrijd is zonder bijzonderheden verlopen. Op basis daarvan worden vervolgens afspraken gemaakt voor de aankomende wedstrijd.

Tijdens de wedstrijd van afgelopen zaterdag kreeg FC Twente na de rust de eerste meldingen van het veiligheidspersoneel binnen dat er spullen vanuit het bezoekersvak naar het vak wat daaronder zit werden gegooid. Dit werd vervolgens direct met FC Utrecht gedeeld. De bezoekende club neemt altijd eigen veiligheidspersoneel mee om erop toe te zien dat de supporters zich gedragen en wanneer zij zich misdragen hierop te acteren. Daarnaast wordt er na zo’n melding extra cameratoezicht gehouden op het bezoekersvak om personen die met spullen gooien direct te kunnen identificeren en van het vak te kunnen verwijderen.

Helaas bleef het deze wedstrijd niet bij een melding. Daarom is er in de 60e minuut voor gekozen om de kiosk in het bezoekersvak te sluiten, terwijl deze normaal tot iets na afloop van de wedstrijd geopend is. Door de kiosk vroegtijdig te sluiten was het voor supporters van FC Utrecht niet meer mogelijk eten en drinken te halen en daarmee te gooien. Dit kon echter niet voorkomen dat er alsnog spullen naar beneden werden gegooid. Onacceptabel en verschrikkelijk vervelend voor de supporters van de betreffende vakken.

Na afloop van de wedstrijd vindt er een evaluatie plaats. Op basis van de bijzonderheden wordt er besloten onder welke omstandigheden de bezoekende club een volgende keer naar De Grolsch Veste mag komen. Het moge duidelijk zijn dat FC Twente passende maatregelen gaat nemen tegen FC Utrecht. Ook worden de camerabeelden zo snel mogelijk met FC Utrecht gedeeld, zodat zij achteraf de daders kunnen identificeren en straffen.

Daarnaast is er in het verleden binnen FC Twente een projectgroep gestart om te kijken naar andere oplossingen, waaronder het plaatsen van een net voor het bezoekersvak. Deze projectgroep gaat op korte termijn weer bij elkaar komen om de plannen te actualiseren en te kijken naar eventuele andere mogelijkheden.

Het lastige aan deze vervelende situatie is dat FC Twente aan de ene kant de supporters van bezoekende clubs graag gastvrij wil ontvangen, maar dat dit natuurlijk absoluut niet ten koste mag gaan van haar eigen supporters. Het is daarom belangrijk passende maatregelen te nemen tegen de veroorzakers van dit incident. In de ogen van FC Twente is het namelijk ook niet helemaal terecht wanneer een andere, goedwillende club, de dupe wordt van enkele raddraaiers van een andere club. Dit zouden wij bij onze uitwedstrijden ook niet willen. Wel is het duidelijk dat FC Twente hard op gaat treden tegen de veroorzakers en er alles aan gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Uiteraard betreuren we dat wat afgelopen zaterdag is gebeurd en we doen er alles aan om het in de toekomst te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Directie FC Twente