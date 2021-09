Verbreding N50 van Kampen-Zuid tot Hattemerbroek gaat ruim 50 miljoen euro kosten

De N50 bestaat nu nog deels uit één rijbaan met een rijstrook per rijrichting. Gemeenten in provincies willen dat de weg wordt verbreed naar 2x2 rijstroken. (Foto: PNN)

De verbreding van de N50 tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek kost 52,7 miljoen euro. Dat blijkt uit een voorlopige schatting, die is gemaakt in opdracht van provincies en gemeenten. De regio hoopt volgend najaar afspraken te kunnen maken met het ministerie over dit stuk van het tracé. Voor de financiering daarvan kijkt het provinciebestuur naar het rijk.

De schatting is gemaakt door ingenieursbureau Witteveen+Bos op basis van een schetsontwerp. In dat ontwerp vervallen de verkeerslichten bij Zalkerbroek, omdat op die plaats een ongelijkvloerse kruising is ingetekend. Die zijn doorgaans niet goedkoop.

Het kostenplaatje van bijna 53 miljoen euro is overigens wel onzeker, omdat het is gemaakt op basis van een schetsontwerp. Daarbij geldt een marge van dertig procent.

Een verbreding van het stuk tussen Kampen-Zuid en Hattemerbroek zou het tweede van de laatste drie wegdelen moeten worden die worden verbreed naar 2x2 rijstroken. Voor het stuk tussen Kampen en Kampen-Zuid staat dat al op de planning. Dat zou gebeuren vanaf 2023, maar die plannen zijn door de stikstofcrisis vertraagd. Niet bekend is tot wanneer.

Voor het stuk tussen Kampen en de Ramspolbrug (de brug met Flevoland) zijn nog geen plannen in de maak. In Flevoland bestaat de weg inmiddels volledig uit 2x2 rijstroken.

Fors duurder

De aanpak van het stuk tussen Kampen en Kampen-Zuid is niet alleen vertraagd, maar wordt ook 'fors' duurder, schrijft het provinciebestuur in een brief aan Provinciale Staten. Hoeveel duurder, wordt niet vermeld. "Om de onderhandelingen niet te bemoeilijken worden op dit moment nog geen percentages of bedragen genoemd", staat in de brief.

Voor de verbreding van het vier kilometer lange stuk is jaren geleden tien miljoen euro gereserveerd. Daarvan kwam de ene helft van het rijk en namen de provincies en gemeenten samen de andere helft voor hun rekening.

Regio moet meebetalen

Hoewel niet bekend is hoeveel extra geld het verbreden van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid gaat kosten, is wél duidelijk is dat het rijk niet alles zal betalen. Volgens het provinciebestuur is namelijk een 'flinke aanvullende bijdrage' nodig van de regio. Ook hier geldt: hoeveel is niet bekend.

De intentie is om komend najaar afspraken te maken met het ministerie van Infrastructuur over het extra budget en de verdeling daarvan tussen rijk en regio. Dat kan overigens alleen als er een nieuw kabinet is.