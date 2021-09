Wethouder Zwartewaterland uit de running na val in wielertoer: 'Maar kort van deelname genoten'

Wethouder Gerrit Knol van Zwartewaterland had er ruim een jaar naar uitgekeken: deelnemen aan de toerversie van de Amstel Gold Race in Limburg. Maar aan de wielertocht van zo'n 240 kilometer kwam al snel een einde voor de wethouder. Knol werd na zo'n zeven kilometer omver gereden door een andere deelnemer en belandde met meerdere botbreuken in het ziekenhuis.

De ChristenUnie-wethouder is een fervent wielrenner. Zo deed hij meerdere keren mee aan het NK wielrennen voor gemeentebestuurders. In 2016 was Knol zelfs de snelste, in 2019 pakte hij een bronzen medaille. En afgelopen zaterdag stond hij dus aan de start van de toerversie van de Amstel Gold Race.

Kort genieten

De wethouder had zich vorig jaar al voor het evenement opgegeven, maar vanwege de toen geldende coronamaatregelen ging er een streep door de wielertocht. "En nu ging het eindelijk door. Het was coronaproof en de sfeer was fantastisch, maar ik heb er maar kort van kunnen genieten", vertelt de wethouder vanuit zijn ziekenhuisbed in Maastricht.

Na zeven kilometer kwam Knol in botsing met een onoplettende andere deelnemer. "Het gebeurt wel eens dat je valt, maar dan heb je wat schaafplekken. Dit heeft wel een behoorlijke impact", vertelt hij. De wethouder liep namelijk een scheur in zijn bekken en staartbeentje op door de val.

Bezoek

Het medicijn? "Vooral rust, want de breuk moet stabiliseren. Dus ik zal nog wel een aantal dagen moeten blijven", concludeert Knol. Gelukkig staat zijn vrouw in de buurt op een camping en kan ze vaak langskomen. Ook kreeg Knol al bezoek van collega-wethouder Remy Meijers uit Limburg. "En ik slaap veel door de medicatie."

Met rust en fysiotherapie werkt de wethouder aan zijn herstel en hoopt hij snel weer naar huis te kunnen. "Voor een breuk staat normaal zes weken. Misschien kan ik al eerder digitaal werk gaan doen, dat zijn we inmiddels wel gewend door corona. Maar het ligt eraan hoeveel pijn ik heb", vertelt hij.

Tot die tijd nemen collega-wethouders Harrie Rietman en Maarten Slingerland de taken van Knol over. De pechvogel laat zich in ieder geval niet uit het veld slaan. "Ik hoop zo snel mogelijk weer op de been te zijn."