Oplichtersbende uit Twente maakte misbruik van ouderen en verstandelijk beperkte jongeren

Tegen vier leden van een oplichtingsbende zijn vandaag in de rechtbank in Almelo straffen geëist variërend van 80 uur werkstraf tot 20 maanden celstraf. De bende, met leden uit onder ander Enschede, hield zich op grote schaal bezig met het oplichten van internetwinkels. Voor de oplichting werden gestolen persoonsgegevens van ouderen gebruikt en verstandelijk beperkte jongeren moesten de pakketjes ophalen.

Volgens de officier van justitie werd de bende geleid door twee mannen van 22 en 28 jaar uit Enschede. Ze zouden geholpen zijn door een 27-jarige inwoner van Westervoort en een 19-jarige man uit Kampen. Samen zouden de vier ruim 800 pakketjes met elektronica hebben besteld bij internetwinkels als Wehkamp. De schade zou ruim 240.000 euro zijn.

Kwetsbare mensen

De bende zou de elektronica besteld hebben op naam van oudere mensen, wiens gegevens openbaar geworden waren na computerhacks. Voor de aflevering van de pakketten werden adressen van flats door het hele land opgegeven.

Op de afgesproken aflevermomenten werden koeriers buiten opgewacht door zogenoemde 'ophalers'. Die ophalers werden door de bende geronseld bij instellingen voor verstandelijk beperkte jongeren in Enschede en Hengelo. Een bewuste keuze, want de ophalers moesten vooral geen vragen stellen.

Tegen de lamp

De bende liep tegen de lamp toen bewoners van een flat in Eibergen argwaan kregen. Ze zagen hoe een jonge vrouw rondhing op de parkeerplaats totdat er een koerier arriveerde. De vrouw ging meteen naar de bus en kreeg meerdere pakketten in handen. Toen ze daar de adreslabels vanaf scheurde en weggooide, spraken bewoners haar aan. Ze rende weg en liet de pakketten achter.

De vrouw was op beeld vastgelegd door verschillende camera's en werd op de beelden herkend door een wijkagent uit Hengelo. Hij herkende in de rennende vrouw een bewoonster van een instelling. Bij een verhoor biechtte de vrouw op dat ze in opdracht van een zekere 'Bolle' pakketten ophaalde. 'Bolle' bleek een 28-jarige man uit Enschede te zijn.

Overladen

De Enschedeër werd samen met andere verdachten afgeluisterd en achtervolgd. Agenten zagen in Nijmegen en Arnhem hoe bendeleden pakketten in ontvangst namen bij flats en appartementencomplexen. De politie sloeg toe toen de bende op 23 maart dit jaar pakketten aan het overladen was van de ene auto naar een andere auto.

Tijdens het onderzoek werd ook duidelijk dat de man die de lijsten met persoonsgegevens leverde, een 22-jarige Enschedeër, ook plannen had om een woningoverval te plegen op een rijke weduwe. Een dag voor zijn aanhouding vroeg hij nog een bekende of die bereid was om te helpen. Dat was niet zo.

De vier verdachten hebben geen volledige openheid gegeven over de oplichting. Ze bekennen slechts een aantal pakketjes te hebben besteld. De rechtbank doet over drie weken uitspraak.