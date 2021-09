Hoog bezoek in Salland: Heeten geniet dik 78 seconden van aankomst Koninklijk echtpaar

We vullen dit artikel gedurende de dag aan met foto's en video's

Na de koffie tijd voor een welkomspeech (Foto: RTV Oost)

Andries Heidema, Commissaris van de Koning, ontving het koningspaar met een bakje koffie. Daarna moesten de royalty's direct in de benen om naar de pers te zwaaien en naar het officiële onthaal van Heidema te luisteren.

Er is in ieder geval genoeg pers (Foto: RTV Oost)

Het koningspaar loopt door naar het Havenkwartier, onderweg naar een optreden op het Theaterschip. Na het optreden gaat de delegatie door naar beddenfabrikant Auping.

Gezellig door naar Auping (Foto: RTV Oost)

Door het pand van de beddenfabrikant (Foto: RTV Oost)

Na Deventer is de gemeente Raalte aan de beurt, waar het koninklijk paar op bezoek gaat in Heeten. Inwoners praten met Willem-Alexander en Máxima over het opstellen van een burgerbegroting, de lokale democratie en gemeenschapsgevoel.

In Heeten zit de sfeer er goed in (Foto: RTV Oost)

Heeten ontvangt de Koning (Foto: RTV Oost)

Olst-Wijhe

Het werkbezoek eindigt om drie uur vanmiddag in de gemeente Olst -Wijhe. Thema hier is de verduurzaming van de landbouw, waarbij boeren zich bij hun activiteiten proberen aan te passen aan de natuur. Zo staat er een bezoek aan een melkveehouderij op het programma en een kunstroute langs de rivier.

"Het koninklijk paar is bijzonder geïnteresseerd in de agrarische sector en hoe boeren met de nieuwste ontwikkelingen omgaan", zegt verslaggeefster Chantal Everaardt, die voor RTV Oost vandaag het werkbezoek volgt. Zij was er ook bij toen Máxima enkele maanden geleden een informeel bezoek bracht aan boeren in Lettele.

Het is alweer even geleden dat de koning op bezoek was in Salland; zes jaar geleden was hij er voor het laatst.