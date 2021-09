Anderhalve meter afstand eraf, terug naar handen schudden en omhelzen?

Het demissionaire kabinet maakt vanavond verdere versoepelingen van de coronamaatregelen bekend. De belangrijkste, waar iedereen mee te maken krijgt, is het verdwijnen van de anderhalve meterregel. Houdt dat in dat we meteen terugvallen naar ons oude gedrag van handen schudden, omhelzen en drie zoenen?

Gedragsdeskundige van Universiteit Twente Peter de Vries denkt van niet. "Ik verwacht zeker geen glasharde overgang", zegt hij. 'Het zal even weer wennen zijn aan de nieuwe situatie. Per slot van rekening komen we uit een periode van anderhalf jaar waarbij je bang moest zijn voor besmettingen. Bij een aantal mensen zal de coronavrees niet zo maar voorbij zijn."

Kantjes aflopen

Aan de andere kant zal het voor een groot deel van de bevolking makkelijk zijn om de anderhalve meterafstand los te laten. "Je zag dat het een maatregel was waar mensen moeite mee hadden en in de praktijk ook wel de kantjes eraf liepen. Zeker in de supermarkt was het ook niet echt mogelijk om je er altijd aan te houden. Dus de neiging om afstand te houden zal snel verdwijnen."

Drie kussen

Dicht bij elkaar staan is wat anders dan elkaar weer stevig te omhelzen bij begroetingen. "Zeker die drie kussen zie ik niet snel terug komen", verwacht De Vries. "Dat uitgebreide zoenen, daar was altijd wel wat weerstand tegen. Ik denk dat velen de corona een goede reden blijven vinden om dat niet meer te doen."

Elleboog voelde raar

Wat wél snel terugkomt in ons gedrag is het handen schudden. De elleboog en de 'boks' voelden toch wat raar. "Het handen schudden is zo ingebakken in ons dagelijkse gedrag dat je ondanks de anderhalve meter afstand uit gewoonte de hand bleef uitsteken om er vervolgens achter te komen... oh nee... dat mag niet. En bleef de hand een beetje raar in de lucht zwaaien. Dat voelde toch ongemakkelijk. Handen schudden is essentieel", aldus de Twentse gedragskundige.

De terugkeer naar gewoonten zoals we die kenden voor de invoering van de anderhalve meter afstand zal een wat langere overgang kennen, voorspelt De Vries. Een groep zal de anderhalve meter niet zomaar willen loslaten. "Dat zijn mensen die ondanks de vaccinaties bang blijven voor corona en dus afstand willen houden. Daarnaast hebben we allemaal de afgelopen anderhalf jaar geleerd om afstand te houden om besmetting te voorkomen, dus dat veilige stapje achteruit zal niet zomaar voorbij zijn."