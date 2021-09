Specialisten buigen zich over kwaliteit camerabeelden 'zaak Lotte'

Beveiligingsbeelden die kunnen vertellen wat er precies gebeurd is met de omgebrachte 14-jarige Lotte uit Almelo worden voor verbetering naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd. Dat is besloten op een besloten rechtszitting tegen twee broers uit Almelo, die er van worden verdacht het meisje te hebben omgebracht.

De beelden zijn afkomstig van een nabijgelegen bedrijf. Een beveiligingscamera stond bij toeval gericht op de plek waar Lotte later is teruggevonden. Echter, de kwaliteit van de beelden laat te wensen over. Verbetering ervan door deskundigen van de Almelose politie bleek geen haalbare kaart.

Omdat het cruciaal is dat de beelden beter bekeken kunnen worden, moet het NFI bekijken of ze digitaal 'opgepoetst' kunnen worden. Daarover waren verdediging, justitie en rechtbank het vanochtend eens.

Vier zittingsdagen

Verder werd duidelijk dat de rechtbank vier zittingsdagen uittrekt voor het strafproces tegen twee Almelose broers. Als het NFI de beveiligingsbeelden op korte termijn kan verbeteren, dient het strafproces begin december. Tot die tijd zitten ze vast in jeugdinrichtingen.

De twee broers worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij de dood van Lotte, begin dit jaar. Ze hadden beiden een relatie met het meisje: onafhankelijk van elkaar, maar met een kort tijdsbestek ertussen.

Ruzie om naaktfoto

In deze zaak draait het om een naaktfoto die de oudste broer naar Lotte had gestuurd. Toen hij erachter kwam dat zij de pikante foto op haar beurt had doorgestuurd naar een vriendinnetje, werd de jongeman kwaad daarover. Hij maakte een afspraak met Lotte aan de rand van het industrieterrein Het Wendelgoor en nam zijn jongere broer mee.

Daar liep het uit de hand, waarna Lotte klappen heeft opgelopen en door de broers in een diepe sloot werd achtergelaten. Verstopt onder een laag rietmaaisel.

Jeugdstrafrecht

Het is nog de vraag of de oudste verdachte volgens het jeugd- of volwassenenstrafrecht wordt vervolgd, omdat het misdrijf een maand voor zijn achttiende verjaardag plaatsvond. Bij veroordeling via het jeugdstrafrecht kan hem maximaal twee jaar cel, eventueel in combinatie met jeugd-tbs worden opgelegd. De jongste verdachte was 15 jaar op de fatale dag. Hij kan maximaal een jaar worden opgesloten, met eveneens een mogelijkheid tot 'jeugd-tbs'.

Doodsoorzaak

Sectie heeft overigens geen eensluidend antwoord over de doodsoorzaak opgeleverd. Lotte is vermoedelijk overleden aan verdrinking in combinatie met het letsel dat ze opliep bij de vechtpartij. Omdat ze langere tijd in het steenkoude water heeft gelegen, was er bovendien sprake van ernstige onderkoeling.

De vader van de twee broers was aanvankelijk ook verdachte in de zaak, maar zijn rol in de zaak was dusdanig dat hij vrij kort na de aanhouding weer op vrije voeten is gesteld. Officieel staat hij weliswaar nog te boek als verdachte, maar onbekend is nog of justitie hem uiteindelijk voor de rechter zal brengen.