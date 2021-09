Nog even doorbikkelen: Huize Alexandra wordt klaargestoomd voor 250 asielzoekers

Een week geleden, toen bekend werd dat er in Huize Alexandra tijdelijk asielzoekers opgevangen worden, stond het pand nog helemaal leeg. De voormalige jeugdinrichting, die al eens eerder een opvang locatie was, moest in korte tijd weer omgebouwd worden. "Het was vooral een kwestie van heel veel inventaris weer naar binnen schuiven", zegt Remco Kootstra, locatiemanager van het COA in Almelo.

Terwijl de verhuizers nog af- en aanlopen, is de locatiemanager er zeker van dat ze er klaar voor zijn. Dat ze in zo'n korte tijd de boel voor elkaar hebben gekregen, is volgens Kootstra een kwestie van 'combined effort' en hard werken. Ook het feit dat de locatie nog tot afgelopen juni als opvang is gebruikt, speelt daarbij een belangrijke rol. "We wisten wat we konden verwachten en dat maakt het absoluut makkelijker."

Weinig doorstroom

Huize Alexandra wordt maximaal zes maanden als tijdelijke opvang verhuurd om aan de vraag voor extra opvangcapaciteit te voldoen. Volgens Kootstra heeft dat deels te maken met de situatie in Afghanistan.

Daarnaast is er minder uitstroom door de krapte op de Nederlandse woningmarkt. "We merken nu dat het potje met knikkers vol zit en iedere knikker die erbovenop komt, valt ernaast. Eigenlijk is deze locatie bedoeld om die knikkers een beetje op te vangen."

Locatiemanager Remco Kootstra stoomt Huize Alexandra klaar voor de komst van bewoners (Foto: RTV Oost)

Het potje met knikkers zit vol en iedere knikker die er bovenop komt, valt ernaast Remco Kootstra

Tijdelijke opvang

Wethouder Eugène van Mierlo stelt dat het zeer waarschijnlijk bij de afgesproken zes maanden blijft. "Wij zijn daar heel duidelijk over geweest in ons besluit." Wat de wethouder betreft is 31 maart 2022 dan ook een harde deadline. Dat heeft onder meer te maken met de plannen om het gebouw te slopen.

Ook over het aantal mensen dat in Huize Alexandra gehuisvest wordt is volgens Van Mierlo weinig discussie mogelijk. "We hebben gezegd, maximaal 250 vluchtelingen. Dat is een heel duidelijk gegeven."

Het college wil dat overlast voor de buurt wordt voorkomen. Bewoners zullen daarom een daginvulling krijgen.