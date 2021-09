De opmaak is perfect, compleet met het logo van de stad in de bovenhoek. 'Gemeente Deventer feliciteert FEU Zwolle met 10-jarige bestaan!', staat in bushokjes langs de Boerhaavelaan en de Hoge Hondstraat. Sinds wanneer is de gemeente zo close met de zware jongens van de Far East Ultras (FEU)?

Gemeente Deventer verrast

"En óns logo staat er bij?" zegt gemeentewoordvoerder Anna Jongman als we haar bellen. "Waar zie je die foto's?" Ze begint druk te typen. "Ik moet even navragen of dit bekend is, ik kom er bij je op terug."

Ondertussen gaat onze correspondent op pad om kiekjes te maken van de posters. Vooralsnog zonder succes, veel posters lijken weggehaald.

Posters zijn weg

Onze telefoon gaat, de gemeente Deventer belt terug. "Het is een ludieke actie geweest", zegt de woordvoerder. "Dat gebeurt vaker tussen PEC en Go Ahead. De posters zijn inmiddels weg."

Oké, maar wie hebben de posters weggehaald? "Supporters van Go Ahead Eagles", zegt de woordvoerder. "We moedigen het niet aan, maar ja. 't Is een ludieke actie, hè?"

Feliciteert gemeente Deventer hier nou de harde kern van PEC Zwolle?! (Foto: FEU Zwolle)

Zomaar posters weghalen is niet de bedoeling, maar Deventer vernederen al helemáál niet, zal menig Deventenaar denken. En zo is de stad weer vrij van PEC Zwolle-invloeden. Grote vraag in de provinciehoofdstad: wat staat ons nu te wachten?

Go Ahead Eagles en PEC Zwolle staan zondag om 12.15 uur tegenover elkaar in De Adelaarshorst.