Duizend nieuwe woningen per jaar in Zwolle, maar is het genoeg?

Een meerderheid van de gemeenteraad van Zwolle is gisteren akkoord gegaan met het vaststellen van de omgevingsvisie. Daarin staat onder andere dat er de komende tien jaar zo'n 1000 woningen per jaar worden bijgebouwd. Veel partijen stemden in met de plannen, maar het CDA en de SP vinden het nog niet genoeg. "Dit lost het woningtekort niet op", zei CDA-fractievoorzitter Nabers daarover.

De omgevingsvisie is een omvangrijk stuk waarin geschetst wordt hoe Zwolle zich de komende jaren wil ontwikkelen. Het gaat daarbij om ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, economische groei, verkeer, klimaat en het behoud van natuur en leefbaarheid in de stad.

Woningbouw

Bij één van de belangrijkste pijlers, woningbouw, werd gisteravond tijdens de raad uitvoerig stilgestaan. Want er is een nijpend tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen in Zwolle. In de omgevingsvisie staat dat er de komende tien jaar zo’n 1000 woningen per jaar bijgebouwd gaan worden. Een fors aantal, maar noodzakelijk volgens bijna alle fracties.

Uiteindelijk ging een meerderheid van de raad akkoord met de nieuwe omgevingsvisie, op twee partijen na. Het CDA en de SP stemden tegen, omdat de nieuwe omgevingsvisie naar hun mening de woningkrapte onvoldoende gaat oplossen.

Tegen omgevingsvisie

"Er worden niet genoeg goedkope en betaalbare koop- en huurwoningen gebouwd", zegt Brammert Geerling van de SP. "Van de duizend woningen die Zwolle jaarlijks wil bouwen, zitten er te weinig in het goedkope segment. Om precies te zijn slechts 30 procent, de rest zit in het midden en dure segment. Die verdeling klopt niet."

Volgens de SP-fractievoorzitter moet de verdeling dan ook anders. Zo vindt hij dat er zo'n zestig procent goedkope koop- en huurwoningen moeten worden gebouwd, en zo'n veertig procent in het middel en hogere segment. "Anders wordt de stad voor veel mensen onbetaalbaar. Een fundamenteel punt, daarom hebben we tegen de huidige omgevingsvisie gestemd.” De SP-fractievoorzitter wordt daarin gesteund door het CDA.

Tekort betaalbare woningen blijft

Daarnaast vindt het CDA dat de woningbouwambitie van Zwolle, met zo'n duizend woningen per jaar te weinig is. “Die duizend woningen lossen bij lange na het woningtekort niet op", zegt fractievoorzitter Jan Nabers van het CDA. "Het is de komende tien à twintig jaar bouwen voor blijvende krapte. Met de groei van Zwolle heeft het helemaal niets te maken."

“Uit allerlei onderzoeken blijkt dat je toe moet naar de bouw van minstens 1500 nieuwe woningen per jaar. Dan kun je ook veel beter voldoen aan de vraag naar meer betaalbare koop- en huurwoningen”, aldus Nabers. "Ik neem niet de verantwoordelijkheid om straks aan jongeren en ouderen die op zoek zijn naar een betaalbaar appartementje, uit te leggen dat die over tien à twintig jaar nog steeds niet zijn in Zwolle."