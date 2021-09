Verkrachting of hardcore seksspel? Rechtbank legt Zwollenaar (26) celstraf op

Een gevangenisstraf van 530 dagen, waarvan 360 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Dat is de straf die de rechtbank in Zwolle een 26-jarige Zwollenaar oplegt. De rechtbank acht bewezen dat de man zijn ex-vriendin vorig jaar in haar eigen woning in Nieuwleusen heeft verkracht en mishandeld. Zo kneep hij haar keel dicht en stopte hij een vinger in haar anus.

De rechtbank vindt dat de 26-jarige Zwollenaar het slachtoffer met voorbedachte rade zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht. Hij heeft die bewuste dag, op 7 mei 2020, haar de kleren van het lijf gerukt, haar geschopt en geslagen op het lijf en in het gezicht. Ook heeft de man lange tijd haar keel dicht geknepen.

Hij deed dat om haar te vernederen, omdat hij verhaal kwam halen wie in de voorafgaande dagen met haar anale seks had gehad. Tijdens de fysieke mishandeling heeft hij daarbij volgens de rechtbank ook tegen haar wil een vinger in haar anus gestopt, waarmee verkrachting van de vrouw wettelijk en overtuigend bewezen is.

Voorbedachte rade

Dat er van voorbedachte rade sprake was, maakt de rechtbank op uit eerdere verklaringen van de man en de door hem vooraf gestuurde sms-berichten. Daarin stond onder andere: "Ik heb zin om je in elkaar te slaan en te verkrachten."

De rechtbank is van mening dat de man met veel machtsvertoon en lichamelijk geweld op een respectloze manier inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van zijn ex-vriendin, met wie hij in de voorafgaande jaren een opmerkelijke hardcore seksrelatie onderhield.

Geen seksspel, maar verkrachting

Volgens de man ging het niet om verkrachting, maar was het onderdeel van een hardcore seksspel. De rechtbank gelooft dat niet.

Wel heeft de rechtbank in de strafmaat rekening gehouden met het feit dat uit onderzoekrapportages is gebleken dat de man ten tijde van het incident verminderd toerekeningsvatbaar was. De tijd die hij al in voorarrest heeft vastgezeten, wordt afgetrokken van de opgelegde strafmaat van 530 dagen, waardoor hij niet meer naar de gevangenis hoeft.