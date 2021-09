Koolwijk en Fernandes tekenen bij PEC: "De spoeling werd erg dun"

Beide spelers zijn transfervrij en mogen dus nog na de transferdeadline hun handtekening zetten. "Met het tijdelijk wegvallen van Pelle en Mustafa (Clement en Saymak, red.) werd de spoeling op het middenveld te dun. Ryan is fysiek sterk en heeft veel ervaring, terwijl Leandro als aanvallende middenvelder een goede indruk heeft gemaakt toen hij hier begin dit seizoen op proef was. Het is mooi dat het gelukt is beide spelers aan de selectie toe te voegen. Ze zijn fit en staan in de startblokken om de eerste meters op het trainingsveld deze week te maken", aldus technisch manager Mike Willems.

Koolwijk

De 36-jarige Koolwijk speelde dit seizoen nog vier wedstrijden voor Almere City FC en kwam voor zijn tijd in Flevoland uit voor Excelsior, NEC, FC Dordrecht en het Slowaakse AS Trencin. In Slowakije werd hij tweemaal landskampioen en won hij eveneens twee keer de nationale beker. Ook maakte Koolwijk deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Suriname. In totaal speelde hij inmiddels vijf interlands.

Fernandes

Fernandes is 21 jaar en heeft een verleden bij PSV en het Italiaanse Juventus. De Italianen verhuurden de aanvallende middenvelder het afgelopen seizoen aan Pescara. Ook werkte de voormalig jeugdinternational van Oranje O15 t/m O18 in de jeugd van PSV al onder Art Langeler.