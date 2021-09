Discotheken weer open tot middernacht: "Het uitgaan stopt niet om 12 uur"

Vanaf volgende week zaterdag mogen discotheken en nachtclubs weer open. Voorwaarde is wel dat de deuren om twaalf uur 's nachts weer dicht gaan. En dat is precies waarom Rene Tijhuis, eigenaar van discotheek Lucky in Rijssen, de versoepeling "flauwekul" noemt. "Wat gebeurt er na dat tijdstip? Het uitgaan stopt niet om twaalf uur", reageert hij.

Naast de openingstijden moeten feestgangers ook een coronapas laten zien en mag er 75 procent van het maximaal aantal bezoekers binnenkomen. Het mag weer doordat vanaf 25 september geen anderhalve meter afstand meer hoeft te worden gehouden. Dat werd vanavond bekend gemaakt tijdens een nieuwe persconferentie.

Volwaardige stapavond

De versoepelingen voelen voor discotheekeigenaar Tijhuis niet echt als een verbetering. "Het is iets, maar een volwaardige stapavond is hierdoor moeilijk te maken. Als je tot 9 uur moet werken in een winkel bijvoorbeeld, kan je pas rond half 11 bij ons zijn. Dan moet je na anderhalf uur alweer weg."

Tijhuis kent dan ook collega's die ervoor kiezen niet open te gaan. "Omdat ze niet kunnen bieden wat ze willen", legt hij uit. "Ik snap ook niet waarom we om 12 uur dicht moeten. Wat gebeurt er na dat tijdstip? Het uitgaan stopt dan niet. Dat is echt een dooddoener.""

Onterecht

Volgens Tijhuis zou het veel verstandiger zijn om de discotheken en clubs juist langer open te laten. "Wij hebben de boel gereguleerd en goed geventileerd. Al die feestjes waar je tot zes uur 's ochtends heen kan, hebben dat niet", legt hij uit.

De eigenaar vindt de versoepelingen dan ook een 'wassen neus'. Volgens hem worden de uitgaansgelegenheden opnieuw gepasseerd door het kabinet. "Er worden weer veel hobbels opgegooid. We kunnen niet op deze manier op volle toeren en volle capaciteit draaien, maar we gaan zoeken naar dingen die passen in dit beleid."

Wat dat voor dingen zijn, wil Tijhuis nog niet prijsgeven. Maar ze zijn er druk over in gesprek bij de Rijssense discotheek. "Er is nog een halleluja-gevoel, maar ik ben blij dat het in ieder geval de goede kant op gaat. Als het kabinet ons straks maar niet weer de schuld geeft als het weer mis gaat."