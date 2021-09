KNVB na bevestiging volle stadions: "Eindelijk weer een volle bak"

"De supporters en sponsors zijn al die tijd loyaal gebleven, gedreven door clubliefde en de hoop op betere tijden. Met de overheid waren we het niet altijd eens, net als dat die niet altijd blij met het voetbal was. Maar we zijn op een prettige samenwerking uitgekomen die heeft geleid naar het moment waarop we nu zijn aangekomen", aldus de bond.

Geen brandhaarden

Het is dan ook veilig om de stadions weer volledig bezet te laten zijn. "De Fieldlab onderzoeken hebben eerder al uitgewezen dat volle stadions veilig en verantwoord zijn. Iedere bezoeker is gevaccineerd, negatief getest of beschikt over antistoffen. Men zit in de buitenlucht en kan niet gaan zwerven over alle tribunes, waardoor het aantal contacten beperkt blijft. Dat bewijst de praktijk ook, er hebben zich tijdens de circa tweeduizend wedstrijden die de afgelopen anderhalf jaar zijn gespeeld geen coronabrandhaarden voorgedaan in de stadions."

Oplossing

"Het betaald voetbal heeft zich opgesteld als een onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem. We hebben veel wetenschappelijke inzichten verzameld die ook waardevol zijn voor de samenleving. We zijn ook nieuwe samenwerkingen aangegaan om gezamenlijk te kijken wat er wél mogelijk is, ondanks het virus. Hopelijk ligt de pandemie nu echt vooral achter ons en kunnen alle overgebleven sectoren ook zo snel mogelijk volledig van het slot", sluit de KNVB af.