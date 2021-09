Opnieuw kookadvies voor Oldenzaal, Losser en Dinkelland door bacterie in drinkwater

Er lijkt maar geen einde aan te komen: opnieuw krijgen inwoners van de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland het advies om het kraanwater eerst te koken voordat ze het drinken. Waterbedrijf Vitens laat via een mail weten dat bij een controle vandaag enterococ, een melkzuurbacterie, in het water is aangetroffen. Hoe lang het kookadvies geldt, is niet bekend.

Vorige week werd het kookadvies nog opgeheven, maar door een nieuwe besmetting moeten 26 duizend huishoudens opnieuw hun kraanwater eerst koken voordat ze het drinken. Een fles water kopen bij de supermarkt kan overigens ook. Daardoor hadden veel supermarkten in Oldenzaal te maken met lege schappen, doordat mensen kraanwater gingen hamsteren.

Zekere voor het onzekere

De afgelopen dagen leek het erop dat Vitens de waterleidingen weer schoon had. "De afgelopen periode hebben we meerdere dagen achter elkaar géén sporen van bacteriën aangetroffen en bleken de maatregelen effectief. Maar tijdens de laatste controle van vandaag werd alsnog een lage hoeveelheid enterococ aangetroffen."

Het waterbedrijf schrijft in een mail aan alle getroffen huishoudens: "Daarom geven we helaas opnieuw een kookadvies. Want ook al gaat het dit keer om een zeer minimale hoeveelheid, we willen met alle mogelijke zekerheid kunnen zeggen dat er geen bacteriën meer in het drinkwater zitten."

Maatregelen

Ondertussen is Vitens bezig met het bouwen van een installatie. Dat moet ervoor zorgen dat eventuele bacteriën worden gedood voordat het water het leidingnet in gaat. Ook worden de drinkwaterreservoirs nog een keer goed schoongemaakt, omdat nog steeds het vermoeden is dat daar de besmetting zit.

Hoe lang het advies van kracht is, is nog niet bekend. "Het gaat in ieder geval enkele dagen duren. Zolang geldt het kookadvies", meldt Vitens. Tot die tijd worden alles huishoudens in Oldenzaal en Losser, en een gedeelte in Dinkelland geadviseerd het kraanwater drie minuten te koken voordat ze het drinken.

Het waterbedrijf laat in de mail weten dat er met man en macht wordt gewerkt aan technische oplossingen. "We begrijpen dat het opnieuw afgeven van het kookadvies vervelend en ongemakkelijk voor u is. Onze oprechte excuses hiervoor. We hopen op uw begrip", sluit het bedrijf af.