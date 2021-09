Zondag in De Oosttribune: de Hellendoorn Rally en Staphorst - Excelsior'31

Het had heel wat voeten in de aarde, maar gelukkig is er dit jaar ‘gewoon’ een Eurol Hellendoorn Rally. Er zijn bergen werk verzet om het evenement dit jaar door te kunnen laten gaan, maar het zal niet hetzelfde zijn als in voorgaande jaren. Gewoon wordt deze editie dus zeker niet. Maar RTV Oost is erbij. Met een uitgebreide samenvatting en on-board beelden van de coureurs. Kortom, spektakel gegarandeerd.

Amateurvoetbal

Daarnaast hebben we aandacht voor het Overijsselse treffen tussen Staphorst en Excelsior'31 in de Derde Divisie Zaterdag. De wedstrijd is zaterdag zowel te bekijken live op TV Oost als ons YouTube-kanaal. De uitzending begint een paar minuten voor aanvang. Zondag volgt een samenvatting.

Ook HHC Hardenberg, dat langzaamaan de weg naar boven gevonden lijkt te hebben, komt aan bod. De ploeg van trainer Bert van Hunenstijn speelt tegen nummer twee Rijnsburgse Boys.

De uitzending van De Oosttribune begint zondag om 20.30 uur en wordt ieder uur herhaald.