GGD IJsselland schroeft aantal teststraten terug en sluit locaties in Steenwijk en Raalte

De coronatestlocaties in Steenwijk en Raalte sluiten op 1 oktober. Nu het aantal afgenomen testen daalt, kan het aantal teststraten in de regio worden teruggeschroefd. In IJsselland blijven alleen nog testlocaties geopend in Zwolle, Deventer, Hardenberg, Ommen en IJsselmuiden.

"We passen onze testcapaciteit aan op de vraag", zegt Bart Goldsteen van GGD IJsselland. "Dit houdt bijvoorbeeld in dat we het aantal teststraten in Zwolle verminderen en de testlocaties Steenwijk en Raalte sluiten." In Zwolle verhuist de testlocatie van de IJsselhallen naar de Paxtonstraat op bedrijventerrein Marslanden.

Je kunt je bij GGD IJsselland zowel met als zonder afspraak laten testen. De openingstijden van de teststraten staan op de website van de GGD.

Vaccinatielocaties

Eerder al werd het aantal vaccinatielocaties in de regio IJsselland teruggeschroefd. Nu een groot deel van de inwoners volledig gevaccineerd is, worden er beduidend minder prikken gezet. Daarom besloot de GGD vorige maand de vaccinatielocaties in Dalfsen en Kampen te sluiten. De locaties in Deventer, Hardenberg en Zwolle zijn nog maar acht uur per dag open, in plaats van twaalf uur.