MST neemt maatregelen maar poliklinieken in Oldenzaal zijn volledig in gebruik

De poliklinieken in Oldenzaal zijn ondanks een nieuwe besmetting van het drinkwater in Losser, Dinkelland en Oldenzaal volledig in gebruik. Dat meldt het ziekenhuis op de website.

De poliklinieken in Oldenzaal zijn volledig in gebruik, met de nodige aanpassingen, meldt het ziekenhuis. "We hebben maatregelen getroffen waardoor de patiëntveiligheid de niet in gevaar komt", aldus het ziekenhuis.

Gisteren werd bekend dat het water dat uit de kraan komt in Oldenzaal, Losser en Dinkelland besmet is met enterococ, een melkzuurbacterie. Inwoners van die gemeenten kregen opnieuw een kookadvies.

Het nieuws over de nieuwe besmetting volgt nadat Vitens afgelopen vrijdag het eerder gegeven kookadvies introk. Er was toen sprake van een E.colibacterie in de waterleidingen. Die bacterie werd toen niet meer aangetroffen.