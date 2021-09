Zoektocht in vijver naar moordwapen Daan Mellée gaat verder

De zoektocht naar het wapen waarmee Enschedeër Daan Mellée werd doodgeschoten gaat vandaag verder. Volgens een getuige ligt het wapen in de Wesselerbrinkvijver in Enschede.

Vorige week donderdag zocht het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie (LTOZ) al in de vijver, maar dat leverde niets op. Omdat het team nog niet de hele vijver heeft doorzocht, gaat het zoeken nu verder.

Onlangs kreeg de politie een nieuwe tip, waarna het besloot om met speciale apparatuur in de vijver te gaan zoeken. De getuige meldde dat die kort na de moord twee personen bij de vijver had gezien die zich verdacht gedroegen en iets in het water gooiden. In de vijver is al eens eerder gezocht, nadat een magneetvisser een ander wapen had gevonden. Dat bleek bij nader onderzoek niet het wapen waarmee Mellée is omgebracht.

Meerdere verdachten in beeld

Daan Melléé werd in de zomer van 2018 doodgeschoten in zijn huis aan Het Oosterveld in Enschede. Hij woonde daar samen met zijn vriendin. De vriendin is samen met een kameraad van haar verdachte in de moordzaak. Naast deze twee hoofdverdachten, zijn er nog meerdere personen in beeld bij de politie.