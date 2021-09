Ouderenbond KBO Overijssel bezorgd over QR-code als coronatoegangsbewijs

Het verkrijgen van een digitale QR-code, die geldt als coronatoegangsbewijs, is voor een grote groep ouderen een te lastige opgave. Herman Pieper, voorzitter van KBO Overijssel (Katholieke Bond van Ouderen), is bezorgd over de wijze waarop het nu georganiseerd is.

Gisteravond maakte het demissionair kabinet bekend dat de coronatoegangspas vanaf 25 september nodig is om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld het terras, de bioscoop of het theater. Deze pas toont aan dat je bent gevaccineerd, onlangs negatief bent getest of hersteld bent van covid-19.

"Op zich hoor ik van veel ouderen dat ze het coronatoegangsbewijs geen slecht idee vinden", zegt Pieper. "Het geeft een bepaald gevoel van veiligheid dat mensen bij wie ze in de buurt komen gevaccineerd zijn of negatief getest. Maar voor veel ouderen is het lastig om zo'n code te verkrijgen, en dat is een groot probleem."

Problemen

Een deel van de senioren slaagt er wel in om de code op de telefoon te krijgen, maar een veel groter gedeelte lukt het niet. "De digitale vaardigheden nemen nu eenmaal af naarmate de leeftijd vordert. En veel senioren hebben geen smartphone waar de app op te installeren is."

Volgens Pieper heeft KBO Overijssel al veel vragen gekregen van ouderen over de QR-code: “De werkgroep digitalisering is er druk mee bezig. Soms lukt het om senioren op afstand te helpen, maar lang niet altijd. We zijn aan het kijken of we bijeenkomsten kunnen organiseren om de mensen zo aan een QR-code te helpen.”

Mogelijk oplossingen

Pieper heeft een aantal oplossingen in gedachte. “Het zou zo georganiseerd moeten worden dat het inentingsbewijs, dat je krijgt bij het zetten van de vaccinatie, ook geldig is als coronatoegangsbewijs. Of stuur ouderen die volledig gevaccineerd zijn een geprinte QR-code op per post.”

De ideeën die Pieper noemt, legt hij ook neer bij de landelijke afdeling van de KBO in Nieuwegein. Van daaruit vinden de overleggen plaats met de betrokken ministeries.