Dode gevonden bij ziekenhuis Almelo, politie spreekt van 'verdachte omstandigheden'

Op de parkeerplaats bij ziekenhuis ZGT in Almelo is vanochtend een lichaam gevonden. Volgens de politie is er sprake van verdachte omstandigheden.

De forensische opsporing is bezig met onderzoek, de parkeerplaats is deels afgezet. Er zijn witte schermen geplaatst op de plek waar het slachtoffer gevonden is. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Ooggetuigen melden dat in de auto ook een gewonde persoon is aangetroffen door een beveiliger. Deze persoon zou intussen in het ziekenhuis liggen.

Iedereen die zijn auto dicht bij het slachtoffer heeft staan, mag niet met de auto weg. Er worden taxi's geregeld waarmee de mensen naar huis worden gebracht.