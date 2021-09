Geluk in Beweging | Michiel moest vijf jaar revalideren na zwaar ongeluk: "Ik moest zelfs weer leren ademen"

Michiel heeft een lange weg afgelegd om te zijn waar hij nu is. Hij raakte na het ongeluk in coma en lag weken in het ziekenhuis. Daarna kwam hij terecht in Libra, een gespecialiseerd revalidatiecentrum in Tilburg voor mensen die na hun coma nog niet volledig bij bewustzijn zijn. Pas daarna kon de echte revalidatie in de Vogellanden in Zwolle beginnen.

Eigenwijs

Michiel zat acht maanden intern: 'Ik kwam hier met een rolstoel binnen, en ging er lopend weer uit", vertelt Michiel trots, "De artsen zeiden dat ik niet meer kon lopen, maar dan heb je aan mij een slechte. Eigenwijs zijn heeft ook voordelen, je moet niet altijd luisteren naar de hoge heren. ik heb ze laten zien dat ik het wel kan." Na de opname volgde hij nog jaren een poliklinisch traject, tot vorige maand.

Ik heb ze laten zien dat ik het wel kan revalidant Michiel Krisman

Verpleegkundige Wouter Looman begeleidde Michiel in die tijd: "Ja, je doorzettingsvermogen heeft je ver gebracht. Ik moet eerlijk zegen, ik had in het begin niet gedacht dat je zo ver zou komen." Daar heeft Michiel wel keihard voor moeten werken: "Revalideren is topsport, zeggen ze wel eens, en dat is ook zo, je moet keihard trainen om steeds beter te worden."

De datum van het ongeluk heeft Michiel verwerkt in een tatoeage (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"Nobody said it was easy"

Op de dag dat Michiel bijna doodging, begon ook een nieuw leven. Die datum is vereeuwigd op zijn arm in een tatoeage, met ook een wakend oog: "Het is om me te herinneren dat er toen toch iemand een oogje in het zeil gehouden heeft en ik heb het overleefd." Op zijn onderarm staat ook: Nobody said it was easy: "Niemand zei dat het gemakkelijk was," vertaalt Michiel, "en dat is ook zo, Het was heel moeilijk en ik moet er genoegen mee nemen met hoe ik nu ben."

Geluk in Beweging

Michiel rijdt deze week mee met de Geluk in Beweging-tour met Rob Harmeling. Zelf heeft hij ook geluk in beweging gevonden: "Het is heel belangrijk dat je in beweging blijft na je revalidatie. Ik doe dat bij een sportschool, en dat geeft me zoveel kracht en en energie. Ik kan dat iedereen aanraden, om geluk in beweging te gaan zoeken."

Michiel heeft geen aangepaste fiets meer nodig, hij fietst de tour op een gewone stadsfiets (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Met de sponsortocht haalt hij geld op voor de Maartens Foundation, die jonge mensen ondersteunt tijdens en na hun revalidatie. Michiel fietst tien kilometer van Zwolle naar Dalfsen en iedereen die dat wil kan hem daarbij sponsoren. Michiel moest ook opnieuw leren fietsen, maar dat gaat hem nu zo goed af dat hij op een gewone fiets mee kan doen aan de challenge.

Toekomstdromen

Nu het officiële revalidatietraject voorbij is, kijkt Michiel weer verder naar de toekomst: "Ik zou wel een opleiding willen doen, zodat ik straks ook weer mijn eigen geld kan verdienen. En mijn rijbewijs halen. Maar in elk geval blijf ik elke dag naar de sportschool gaan."