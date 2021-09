Gebedsoproep van moskee in Zwolle is te hard

Gebed in de Miesbahoel moskee in Zwolle (Foto: ANP)

De dagelijkse gebedsoproep van de Masdjied-E-Awliya-moskee in Zwolle is te hard. Dat blijkt uit metingen die de gemeente liet uitvoeren, na klachten van omwonenden. De moskee ligt vlakbij de woonwijken Aa-landen en Holtenbroek.

Sinds maart van dit jaar roept de moskee van Stichting Miesbahoel Islam drie tot vier keer (op vrijdag) per dag op tot gebed, zowel overdag als 's avonds. Dat gebeurt met vier luidsprekers op het dak, die ieder een andere kant op staan gericht. Bewoners uit de naastgelegen wijk de Aa-landen, hadden over de gebedsoproep geklaagd.

In overleg met de buurt en de wijkmanager zegde de moskee al wel toe het geluidsniveau van de oproep wat naar beneden bij te stellen, maar de overlast bleef. Daarop beloofde burgemeester Peter Snijders zich over de kwestie te gaan buigen, en deze zomer werd dus een geluidsmeting gedaan.

Tot elf decibel te hard

Dat gebeurde met een decibelmeter in een tuin in de Aa-landen, op zo'n 450 meter afstand van de moskee. Daaruit blijkt nu dat de gebedsoproep te hard is: vijf tot acht decibel overdag, en nul tot zeven decibel te hard in de avonduren. Op vrijdag is de overschrijding erger, tot elf decibel. Voor decibel geldt dat drie decibel gelijkstaat aan een verdubbeling van het geluidsniveau.

Imam Mohammed Cherief Goelab van de Zwolse moskee heeft op een wijkbijeenkomst in 2004 toegezegd dat er geen luidsprekers op het dak van de nieuwe moskee langs de Middelweg in Zwolle zouden komen. Dat bleek uit gespreksverslagen, waarover de Stentor in april berichtte.

Ook geluid van sportvelden

"Om het geluid afkomstig van de moskee in perspectief te plaatsen, is ook gekeken naar het geluid afkomstig van de sportvelden", zo staat in het rapport. Ook dat overschrijdt de norm, zo blijkt. Die 'bepalen daarmee mede het geluidsniveau in de wijk', zo staat in het rapport.

Wat er met de uitkomsten wordt gedaan, is niet bekend. De gemeente Zwolle kon nog niet reageren.