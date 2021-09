Lokken deze 'belevingsattracties' weer publiek naar onze Hanzesteden?

Het gezamenlijke Hanzeverleden vormt de rode draad. Het nieuwe concept, waarvoor de plannen gisteren bekend zijn gemaakt, moet de levendigheid in de binnensteden bevorderen en bezoekers enthousiast maken om vaker en langer de steden te bezoeken. Want vrijwel alle gemeenten kunnen wel een promotie boost gebruiken omdat ze worstelen met een flinke terugloop in winkelend publiek.

Luchtballon

"In Kampen gaan we een luchtballon-Tino creëren", zegt Emma Kranendonk, die namens het gelijknamige bureau Kranendonk Experience Company de Tino concepten bedenkt en maakt. "We plaatsen de virtuele luchtballon in een leegstaand winkelpand. Als de bezoekers binnenkomen stappen ze in een nagemaakt luchtballon mandje en vliegen virtueel omhoog.

Dat voel en beleef je levensecht want de mand begint te trillen en het lijkt of je daadwerkelijk de lucht ingaat. De mensen zien Kampen en de mooiste bezienswaardigheden van de stad in vogelvlucht. We vliegen daarna virtueel door naar de andere Hanzesteden en scheren daarbij over handelsroutes die vroeger gevaren werden. Het is een ervaring die de zintuigen op allerlei manieren prikkelt", zegt de initiatiefnemer van het plan.

Impressie Luchtballon Tino Hanzestad Kampen (Foto: Marielle Beumer)

De Overijsselse Hanzesteden nemen deze week een boek in ontvangst waarin het conceptplan voor de Tino's is uitgewerkt. Kranendonk heeft het plan in opdracht van de negen Hanzesteden gemaakt die gezamenlijk een startsubsidie voor het project beschikbaar hebben gesteld.

Technisch hoogstandje

De Kranendonk Company gaat de Tino's allemaal zelf maken en exploiteren en is daarvoor dit jaar nog nog op zoek naar aanvullende financiering. Het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) heeft al een subsidie beschikbaar gesteld.

Impressie virtuele Tino lift Hanzestad Zwolle (Foto: Marielle Beumer)

"Het is financieel nog niet helemaal rond", zegt Emma Kranendonk. "Gemiddeld kost de realisatie van een Tino om en nabij de drie ton. Aanvullende financiering zoeken we in de uitgifte van obligaties en bijvoorbeeld een bijdrage uit het corona herstelfonds waar gemeenten en organisaties aanspraak op kunnen maken."

De negen Tino's voor de Hanzesteden die in het conceptplan zijn uitgewerkt verschillen in vorm en aanpak.

"In Zwolle bouwen we bijvoorbeeld een lift waarin mensen virtueel door het plafond schieten en terecht komen in een reis door de tijd. Een reis waar de rijke historie van Zwolse stad benadrukt wordt. En in Deventer bouwen we in een hele grote lege ruimte een technisch hoogstandje waardoor bezoekers het idee krijgen dat ze midden op een oude handelsmarkt staan. Ze zien, ruiken en horen de historie overal om zich heen", legt Kranendonk uit.

Impressie vanuit de virtuele lift van Zwolle (Foto: Marielle Beumer)

Leegloop

De bestuurlijke vertegenwoordigers van de Hanzesteden zijn enthousiast over het plan. De steden kunnen de virtuele promotie goed gebruiken. Wethouder Holtland van Kampen; "We zullen tijdens de mini-experience aan bezoekers onze geschiedenis vertellen. Waarom Kampen in de vroege middeleeuwen zo'n belangrijk handelsstad is geweest. Maar we zullen de mensen vooral ook het idee moeten geven dat Kampen een hele mooie stad is. Een stad waarvan ze denken daar moeten we terugkomen en langer verblijven", aldus de Kamper wethouder.

"En als de mensen daardoor weer vaker terug komen naar de binnenstad, dan hoop ik ook dat de winkeliers en de ondernemers weer terugkeren. We hebben in deze coronaperiode gezien dat heel veel mensen digitaal gingen kopen. Dat heeft winkeliers economisch hard getroffen. Ik hoop dat de mensen weer terug willen naar de winkel, dat ze de kleren weer willen passen en spullen in de hand willen houden. Dat ze beseffen dat digitaal kopen even moest en makkelijk was maar dat een echte winkelstraat toch gewoon onmisbaar is. Daar moeten we naar terug", zegt Holtland.

"Meer reuring in de stad, de Tino's kunnen daaraan bijdragen. Ik vind het mooi dat we daar als Hanzesteden gezamenlijk aan werken en elkaar versterken. Het is goed voor onze ondernemers en economie."

Conceptplan Tino's hanzesteden uitgewerkt in boek (Foto: Marielle Beumer)

Reuring in de binnenstad

Om de Tino een goede plek in Kampen te geven, moet de wethouder binnenkort samen met Kranendonk op zoek naar een geschikt leegstaand pand. Een pand met een oppervlakte tussen de 100 en 160 vierkante meter. Dat is gezien de leegloop in de binnenstad van Kampen tot zichtbaar ongenoegen van Holtland geen probleem.

"Helaas hebben we genoeg leegstaande winkelpanden, zelfs hele grote. De trekpleister staat momenteel leeg en ook C&A heeft aangegeven per 1 november weg te gaan uit Kampen. Dus er zijn jammer genoeg voldoende leegstaande panden die in aanmerking komen."

"We hebben dit project mede in gang gezet om daar verandering in te brengen. De Kranendonk Company gaat het voor ons uitvoeren. Ik hoop dat ze er wat moois van maken. We moeten weer toe naar meer reuring en winkelend publiek in onze binnensteden."

Het is de bedoeling dat de Tino's voor de negen Hanzesteden, Kampen, Zwolle, Deventer, Hattem, Hasselt, Harderwijk, Elburg, Doesburg en Zutphen medio 2022 van start gaan.