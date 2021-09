Vitens: problemen met drinkwater in delen Noordoost-Twente duren nog zeker tot en met morgen

Volgens Latenstein van Voorst is onlangs uit voorzorg een waterreservoir afgesloten. Bij het afsluiten van dat reservoir is mogelijk een kleine hoeveelheid water naar een ander, al gereinigd, reservoir gelekt. "De reservoirs staan met elkaar in verbinding door leidingen die worden afgesloten door kleppen. Mogelijk is toen een klep net niet goed gesloten.

Twee dagen op rij

Dat er in korte tijd twee keer een kookadvies moet worden afgegeven, komt volgens de Latenstein van Voorst niet doordat het eerste kookadvies te snel is ingetrokken. "We doen elke dag testen. We hadden twee dagen op rij een schoon monster. Dan mag het kookadvies worden ingetrokken." Een einddatum voor de huidige problemen heeft ze nog niet. "We moeten eerst weer twee dagen op rij een schoon monster hebben."

Vandaag en morgen worden die monsters genomen. Pas als dat twee keer op rij een schoon monster oplevert, wordt het kookadvies ingetrokken.

Desinfectie

Intussen wordt ook gewerkt aan de bouw van een installatie die het water desinfecteert voordat het in het leidingnetwerk terechtkomt. Op de vraag of die installatie niet al eerder geplaatst had moeten worden, antwoordt Latenstein van Voorst ontkennend.

"Desinfectie vooraf is niet per se nodig", zegt ze. "Er is ook nooit aanleiding voor geweest, maar na deze twee incidenten hebben we toch besloten er één te plaatsen."

Reinigen en testen

De enterococ is volgens Latenstein van Voorst net als de E. coli een fecale bacterie. "Een poepbacterie in de volksmond", zegt de manager van Vitens daarover. Daarom geldt opnieuw een kookadvies. Nadeel van de enterococ is dat deze bacterie langer kan overleven in water dan de E. coli. "We moeten nu het hetzelfde doen als tijdens de eerste besmetting. Reinigen en testen, net zolang tot we twee dagen op rij schone monsters hebben."