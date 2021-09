Kamerverbod in Enschede gaat eraf: "Helpt ongetwijfeld bij oplossen kamernood"

Pandeigenaren in Enschede kunnen vanaf 8 oktober onder voorwaarden weer kamers gaan verhuren in hun woning(en). Althans, als de gemeenteraad eind september akkoord gaat met het opheffen van het zogeheten kamerverbod.

Sinds eind 2019 wordt er in Enschede geen toestemming verleend voor nieuwe situaties van kamerverhuur. Dit heeft alles te maken met de wildgroei aan kamerverhuurpanden, met name in wijken als Twekkelerveld en Wesselerbrink, in de jaren daarvoor. Veel inwoners uitten daar destijds hun zorgen over via bezwaarschriften tegen nieuwe vergunningen voor kamerverhuur.

Kamernood is groot

Intussen is er ook een ander probleem, namelijk een groot tekort aan kamers. Zo groot, dat de Universiteit Twente eerder zelfs nieuwe studenten met een kamerbehoefte vroeg om hun inschrijving te heroverwegen. Nu worden er containerwoningen op de campus geplaatst om studenten te huisvesten.

Wethouder Jeroen Diepemaat denkt niet dat het kamerverbod een rol heeft gespeeld bij de problemen. “Het ligt genuanceerd. De huidige kamernood voor internationale studenten kwam met name door een totaal onvoorspelde extra instroom van die kant.”

Heropenen helpt ongetwijfeld voor een deel weer bij het langzamerhand oplossen van het probleem, dat is een ding dat zeker is Jeroen Diepemaat, wethouder in Enschede

Die is volgens de wethouder mede veroorzaakt door ‘Brexit-studenten’ die relatief vaak uitwijken naar Nederland en dus ook Enschede. “De recente nood is echt een tijdelijk effect. Dat was met het kamerverbod opheffen niet zomaar opgelost geweest.”

Bijdrage in oplossing

Voor de langere termijn is er een woningprognose van zo’n negenhonderd nieuwe woningen, speciaal voor studenten. “Daar hadden we al afspraken over met de UT”, aldus Jeroen Diepemaat. “Bij het instellen van het kamerverbod hebben dat ook meegerekend.”

Als de gemeenteraad eind september weer toestemming geeft voor het verlenen van vergunningen voor kamerverhuur, zal dat volgens Diepemaat wel een bijdrage leveren. “Heropenen helpt ongetwijfeld voor een deel weer bij het langzamerhand oplossen van het probleem, dat is een ding dat zeker is.”

Eén oplossing voor de kamerproblematiek is al in beeld. Zodra het kamerverbod er af is, kan bijvoorbeeld de vergunningaanvraag van Stichting Jongeren Huisvesting Twente (SJHT) voor de C.J. Snuifstraat 45 worden toegekend. Woningcorporatie De Woonplaats is eigenaar van het leegstaande pand, maar heeft het gezien de kamernood aan SJHT ter beschikking gesteld voor de huisvesting van 30 studenten.

Strengere regels

Als het kamerverbod in Enschede weer wordt opgeheven, zijn de regels ten opzichte van enkele jaren geleden wel aangescherpt. Er mogen niet meer dan zeven kamers in een woning worden verhuurd. En om 'kippenhokken' te voorkomen, gelden minimale totaaloppervlaktes.

In een omtrek van vijftig meter van het pand mogen geen andere kamertjes of studiowoningen zijn. Andersom: bij een vergunning voor een studiowoning (eigen voordeur, dus zelfstandige bewoning) wordt niet getoetst op reeds aanwezige kamerpanden in de directe omgeving. Ook wordt er getoetst op de leefbaarheid in de wijk.