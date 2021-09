Veiligheidsregio Twente gaat handhaven bij horecagelegenheden op controle coronapas

"Bij het doelbewust niet controleren van het coronabewijs moeten we actief optreden. Of het nou leuk is of niet, ondernemers moeten de regels volgen."

'We willen toch een veilige omgeving?'

Schelberg geeft aan dat er ook steekproefgewijs gecontroleerd gaat worden. "Ik snap de horecaondernemers wel, het is vervelend voor hen, ik herken het chagerijn. Ze willen losgaan, maar die tijd is nog niet aangebroken."

Schelberg noemt Frankrijk en Italië als voorbeeld. "Daar was het ook wennen en is het nu geaccepteerd. Gasten willen toch een veilige omgeving? Dat wil de horecabaas toch ook? De QR-code helpt daarbij."

'Geen controle uit principe = actie'

Horecagelegenheden die nu aangeven dat ze sowieso niet gaan controleren uit principe, kunnen volgens Schelberg een bezoekje van de Veiligheidsregio verwachten. "Per saldo moeten we ons allemaal verantwoord gedragen. Die zijn niet altijd leuk, maar we zullen wel moeten handhaven. Als een ondernemer dat doelbewust niet doet, is het een exces. En dan komen wij in actie", vervolgt Schelberg.

De discotheken mogen open tot middernacht, maar moeten dan iedereen de dansvloer af sturen. "De gemeente maakt met de ondernemers afspraken over hoe ze dat aan gaan pakken, om dat goed te laten verlopen."