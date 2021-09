Niet alle horecaondernemers tegen coronabewijs: "We kunnen niet wachten!"

"Heel blij", is bedrijfsleider Bas Breukers met het nieuws dat hij zijn deuren weer mag openen. "We kunnen niet wachten. Dat we na zo'n lange tijd weer iets kunnen, behalve die twee weken in de zomer, daar zijn we heel blij mee."

De verplichte coronapas die bezoekers moeten tonen, is voor de discotheek in Saasveld niets nieuws. Breukers: "We hebben een scanstraat gerealiseerd. Daar moeten bezoekers hun code laten scannen en dat werkt eigenlijk prima. Als dat de voorwaarde is waarmee we open mogen, dan hebben we er weinig moeite mee".

Vroeg beginnen

De verplichte sluitingstijd van twaalf uur 's nachts is ook geen probleem in Saasveld. De deuren gaan gewoon wat eerder open, om zeven uur. Of de jongeren zo vroeg komen opdagen? "Dat verwacht ik wel", zegt Breukers. "Ik denk dat heel veel jongeren er gewoon erg aan toe zijn".

Volgende week zondag gaat Bruins, dat overigens ook voor de coronacrisis al goed draaide op de vroege avond, voor het eerst weer open. De kaarten voor de eerste avond waren binnen anderhalf uur uitverkocht.

Minder enthousiasme in Giethoorn

Niet iedereen is te spreken over de toegangspas. "Ik vind het zware discriminatie voor iedereen die niet gevaccineerd is", zegt Frank Vos, eigenaar van café-restaurant De Otterskooi in Giethoorn. "Aan het controleren van QR-codes ben ik één personeelslid de hele dag kwijt. Die kosten zijn mij veel te hoog. Terwijl er geen vergoeding voor wordt gegeven."

Maar ook als die vergoeding er wel zou zijn, dan zou Vos zijn gasten niet gaan controleren op QR-codes. "Ik wil iedereen in z'n waarde laten en iedereen is hier welkom."

Lastig voor truckers

Jurrian Visscher, eigenaar van wegrestaurant Roadrunner in Dalfsen denkt daar net zo over. "Doordeweeks kan ik me niet houden aan deze regel. Vrachtwagenchauffeurs vertrekken maandagochtend vroeg en komen vrijdagavond laat thuis. In Nederland hebben we geen vaccinatieplicht. Wie het niet wil, wordt op deze manier buitengesloten bij mijn bedrijf. Dat kan niet, want een beroepschauffeur heeft ook eten, drinken en persoonlijke hygiëne nodig".

Koninklijke Horeca Nederland liet al weten 'woedend' te zijn over de nieuwe coronamaatregelen. De bond vreest dat het gedaan is met het opvolgen en naleven van de regels door heel veel horecaondernemers. Ook de belangenorganisaties van politie en boa’s hebben grote vraagtekens bij de handhaving van de verplichting van een coronatoegangsbewijs.