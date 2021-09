Wie steekt de enige entree van een flat in Almelo in brand?

De politie zoekt nog getuigen van de brandstichting bij een flatgebouw aan de Brandersweg in Almelo. In de nacht van zondag 12 op maandag 13 september moesten de bewoners van acht appartementen noodgedwongen midden in de nacht hun huis uit. Bij de entree van de vier verdiepingen tellende flat werd brand gesticht. Maar de vraag is nog altijd: door wie, en waarom?

De brand woedde tussen 04.20 uur en 04.40 uur. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of mensen die iets weten over een mogelijke achtergrond of aanleiding voor de brandstichting.

Mogelijk is of zijn de dader(s) in een donkere auto vertrokken vanaf De Ruyterstraat in de richting van de Sint Josephstraat.

Tips?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Almelo een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link

- Zaaknummer: 2021429022