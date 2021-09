Hekkensluiter PEC wil eerste (doel)punten in beladen IJsselderby bij Go Ahead

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Go Ahead Eagles – PEC Zwolle

Voor het eerst sinds 2017 staat de IJsselderby weer op de rol in Deventer. Destijds won PEC in de Adelaarshorst met 1-3. Na vijf minuten was het al 1-1 door goals van Pedro Chirivella en Queensy Menig. De Zwollenaren wonnen het levendige duel door goals in de slotfase van Django Warmerdam en Bram van Polen (penalty).

Het was pas de tweede keer dat PEC een eredivisieduel won bij de grote rivaal. De eerste PEC-zege dateert van 1987 toen het 0-3 werd door een eigen goal van Tjalling Dilling en treffers van Foeke Booy en Edwin van Ankeren.

Go Ahead ging vijf keer juichend van het eigen veld op het hoogste niveau. De laatste keer was zeven jaar geleden. In 2014 werd het 3-2. Alle Go Ahead-treffers vielen voor rust: Jeffrey Rijsdijk, Fernando Lewis en Bart Vriends waren de makers. Stefan Nijland en Tomas Necid scoorden de Zwolse goals.

Het is een derby in de staart van de ranglijst. Go Ahead staat 16e met drie punten. De cijfers van PEC zijn het allerslechtst van de eredivisie: nul punten en nul goals. Nooit startte PEC slechter en de evenaring van een vervelend clubrecord lonkt. In 1978 slaagde PEC erin om vijf duels op rij geen goal te maken in de eredivisie.

Aftrap: zondag 12.15 uur

De laatste IJsselderby in 2017 werd een prooi voor PEC (Foto: Orange Pictures)

Heracles – AZ

Met één mager puntje uit de eerste drie duels kent Heracles geen al te beste start. En AZ is niet bepaald de ploeg waarvan in eigen huis gemakkelijk wordt gewonnen. De laatste ontmoeting in november vorig jaar eindigde in 1-2. De beide Alkmaarse doelpuntenmakers Teun Koopmeiners en Myron Boadu zijn inmiddels vertrokken, de Almelose treffer kwam van Lucas Schoofs.

Van de laatste tien ontmoetingen in Almelo won Heracles er maar twee. In september 2018 werd het 3-2 en in december 2013 2-0.

Qua scoreverloop waren de ontmoetingen in 2016 en 1988 het spectaculairst. Vijf jaar geleden trok AZ met 3-6 aan het langste eind. Heracles vocht zich van 1-4 terug naar 3-4, maar in de slotfase scoorde AZ nog twee keer. In 1988 (eerste divisie) was het bij rust nog 1-1, maar na rust denderde AZ naar de 1-7 overwinning.

Aftrap: zondag 16.45 uur

Vorig jaar tekende Lucas Schoofs voor de enige Almelose treffer tegen AZ (Foto: Orange Pictures)

Vitesse – FC Twente

FC Twente boekte in februari van dit jaar nog een verrassende 0-2 zege in Arnhem. Tot dat moment was Vitesse de enige ploeg in de eredivisie die thuis nog ongeslagen was. Queensy Menig zette Twente na een kwartier op voorsprong, Vitesse ging vervolgens verwoed op jacht naar de gelijkmaker maar kreeg in de slotseconden van het duel via Thijs van Leeuwen de tweede treffer om de oren.

Het was voor FC Twente de eerste zege in acht jaar bij Vitesse. Inktzwart was de dag voor de Enschedeërs op 29 april 2018 in de Gelredome. De grootste nederlaag ooit in Arnhem (5-0) betekende degradatie.

De eredivisiegeschiedenis tussen beide ploegen beslaat precies vijftig jaar. In 1971 won FC Twente de eerste ontmoeting in Arnhem met 1-0 door een penalty van René Notten.

Aftrap: zondag 16.45 uur

Alle duels zijn zondagmiddag live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.