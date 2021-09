Burgemeester Ommen wil dat Rutte de Molukse kwestie erkent: "Pijnlijk thema"

Zeventig jaar geleden werden 12.500 Molukse KNlL-militairen en hun gezinnen vanuit Indonesië naar Nederland verscheept. Soekarno greep de macht op de Molukken en de militairen konden niet terug.

Ze gingen met hun gezinnen naar negentig woonoorden, waaronder in Ommen. De afspraak was dat de militairen en hun gezinnen zes maanden zouden blijven tot de politieke situatie gestabiliseerd was, en ze terug konden naar de Molukken.

Na zeventig jaar is de situatie nog onveranderd. Nederland zou ook helpen bij het realiseren van een eigen staat en had beloofd dat de KNIL-militairen in actieve dienst zouden blijven. Die eigen staat kwam er nooit en de mannen werden bij aankomst in ons land meteen ontslagen. Excuses van de Nederlandse overheid laten nog altijd op zich wachten.

'Streep onder zetten'

Vroomen vindt dat Nederland 'nu eens moet erkennen dat we dat niet goed hebben gedaan'. Een mooi moment is 7 oktober tijdens de nationale herdenking, zegt de burgemeester.

"Ik hoop dat Rutte in ieder geval erkent dat de aankomst en opvang niet goed was, dat er leed is aangedaan", zegt Vroomen. "Dan kunnen we er een streep onder zetten, en samen door. Het geeft ruimte, ik spreek vaak mensen die dat benadrukken. Het is belangrijk dat de premier dat ook erkent."