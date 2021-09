Enschede krijgt waarnemend burgemeester uit Limburg

"Als Limburger heeft hij feeling met Twente", schrijft de Provincie Overijssel in een persbericht. "Hij was namens de grensprovincies verantwoordelijk voor de contacten met Noordrijn-Westfalen en andere Duitse partners. Mede vanuit die rol kent hij Enschede en de Duitse buren goed."

Theo Bovens (Foto: Provincie Overijssel)

Commissaris van de Koning Andries Heidema: "Ik denk dat Theo Bovens met al zijn ervaring en bestuurlijke deskundigheid de komende maanden van betekenis kan zijn voor het bestuur van de gemeente Enschede. Ik ben blij dat hij direct aan de slag kan en fulltime beschikbaar is."

De 61-jarige Bovens was kroonlid en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad (SER), bestuurslid van Euregio Maas-Rijn (EMR) en voorzitter van het Interprovinciaal overleg (IPO). Voorafgaand aan zijn werk voor de provincie Limburg was hij voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit Nederland.

Opgestapt na integriteitskwestie

Tot 9 april dit jaar was Bovens gouverneur in Limburg. Toen stapte hij - in navolging van de rest van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg - op na aanhoudende integriteitskwesties. Oud-gedeputeerde Vrehen had met provinciaal subsidiegeld opdrachten doorgesluisd naar zijn eigen werkmaatschappijen. Hoewel Bovens ontkende dat hij in een vroeg stadium daarvan op de hoogte was, diende de PVV een motie van wantrouwen in omdat hij niet in staat zou zijn het integriteitsbeleid verder vorm te geven.

?Bovens wachtte de motie niet af en hield de eer aan zichzelf. ?"Ik zie zelf dat ik eraan ten onder ga", zei hij daarover bij regionale omroep 1Limburg. "Dat het mij niet lukt om het hele integriteitsbeleid en het integer handelen van het provinciaal bestuur en van misschien wel alle burgemeesters en gemeenten, om dat imago te laten matchen met het imago dat het in Limburg altijd een vriendenrepubliek is."

Afscheid Van Veldhuizen

Bovens begint op zaterdag 2 oktober. Onno van Veldhuizen neemt de dag ervoor na zes jaar afscheid als burgemeester van Enschede. Van Veldhuizen gaat aan de slag als staatsraad bij de Raad van State.

Enschede zoekt nog een nieuwe burgemeester, die in februari 2022 moet beginnen. Zestien personen hebben gesolliciteerd op de functie, onder wie één vrouw.