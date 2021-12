Bas uit Hengelo zocht hulp voor alcoholverslaving: "Dit kan iedereen overkomen"

Als hij erover praat, raakt het hem nog steeds. De 38-jarige Bas was jaren verslaafd aan alcohol en belandde er zelfs door in het ziekenhuis. "Ik dronk een paar flessen wijn per dag, om niets te hoeven voelen." Inmiddels is hij via verslavingsinstelling Tactus weer op de goede weg. Bas is de eerste in een serie van portretten gemaakt bij Tactus, om de mens achter de verslaving te laten zien.

Bas - geboren en getogen Hengeloër - had het helemaal voor elkaar. Hij had een goed lopend bedrijf in de internetbranche voor evenementen. Opdrachten zat en dus was het werken, werken en nog eens werken. Maar als het wegvalt en Bas in een burn-out raakt, loopt het met z'n alcoholgebruik helemaal uit de hand.

Eind 2018 besluit Bas dat het tijd is om wat aan zijn verslaving te doen. Hij stopt abrupt met drinken, wat helemaal mis gaat. "Ik kreeg ik epileptische aanval en werd wakker in de CT-scan. Dat zijn hele nare dagen", vertelt hij. Uiteindelijk komt Bas terecht op de psychiatrische afdeling in het ziekenhuis om te werken aan zijn verslaving.

Bekijk hieronder het verhaal van Bas.

Bas doet z'n verhaal omdat hij van het stigma af wil dat op verslaving ligt. "Dit kan iedereen overkomen", waarschuwt Bas. Inmiddels probeert de Hengeloër via verslavingsinstelling Tactus zijn leven weer op de rit te krijgen. Hij ziet de toekomst dan ook positief tegemoet. "Ik wil rust in mijn hoofd en blij zijn met wie ik ben."