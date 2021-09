Weet jij wat je betaalt voor water uit de kraan?

Wat kost jouw drinkwater? Stel die vraag aan wie je wilt, de kans dat iemand het weet, is klein. Professor Wiebe de Vos van de Universiteit Twente, in het dagelijks leven druk met de zuivering van water, kent het antwoord zelf ook niet. Hij weet wel dat drinkwater in Nederland, ondanks de hoge kwaliteit, nog steeds zeer goedkoop is. "Vergelijk het maar eens met de energierekening, die is veel duurder."

De Vos houdt zich bij de Universiteit Twente bezig met het reinigen van water, door middel van filtering. De Vos werkt met membranen waarmee het water wordt gezeefd. De gaatjes in die zeef zijn zo klein dat bijvoorbeeld bacteriën uit het water gefilterd kunnen worden.

"Ook melk van koeien wordt vaak zo gereinigd, het houdt alle kenmerken van melk maar het bevat geen bacteriën meer. Maar als we de gaatjes kleiner maken dan kunnen we natuurlijk ook kleinere dingen tegenhouden. Zo kan op die manier kan bijvoorbeeld zout water gereinigd worden, zodat het drinkbaar wordt." Maar ook PFAS en medicijnen kunnen op deze manier uit water gezeefd worden.

In de basis is het een hele simpele manier van reinigen. Als het allemaal zo simpel klinkt, waarom kan het dan twee keer in korte tijd misgaan in Noordoost-Twente? "Vooropgesteld, ze maken hartstikke schoon water", zegt De Vos over Vitens. "Er zal nu sprake zijn van een klein lek waarbij de bacteriën in het water komen na de waterbehandeling."

De Vos benadrukt dat hij niet persoonlijk met Vitens heeft gesproken over de situatie.

Dop eraf

De professor van de UT vergelijkt de situatie in de leiding van Vitens met een flesje water dat je in de winkel koopt. "Op het moment dat je de dop er op houdt, behoudt het water dezelfde kwaliteit." Maar als die dop er af gaat, wordt dat snel anders. Het water wordt immers blootgesteld aan invloeden van buitenaf. "Na een tijdje zal het water minder goed smaken of kan er zelfs iets in gaan groeien", zegt De Vos.

Nederland loopt in de wereld voorop als het gaat om de reiniging van drinkwater. De kwaliteit van het drinkwater is uitstekend, benadrukt de professor. "Ter illustratie: dat flesje bronwater dat mensen in de winkel kopen, moet voldoen aan minder kwaliteitseisen dan het water dat uit de kraan komt."

Waar het volgens De Vos uiteindelijk naar toe moet, is dat de voedingsbodem voor bacteria uit het water verwijderd worden. Onderzoekers binnen het Membrane Science en Technology cluster van de UT bekijken of ze met membranen ook het voedsel voor de bacteriën kunnen verwijderen, zodat zelfs als er bacteriën in het water komen ze zich niet kunnen ontwikkelen en vermeerderen.

Prima oplossing

Eén ding kan De Vos wel met zekerheid zeggen: "Wat er is misgegaan, is moeilijk te voorkomen." Dat Vitens nu heeft besloten om met behulp van een UV-installatie de vervuiling te lijf te gaan, noemt de professor van de UT een prima oplossing. "Er komt geen levende bacterie meer doorheen."

Pas die technologie dan op zoveel mogelijk plaatsen toe of gebruik de membraantechnologie van de UT. Dan ben je van de problemen af, zou je denken. "Extra zekerheid kost geld", legt De Vos uit. Wat mag schoon water kosten?

"Er zijn hele goede oplossingen, maar de vraag is wat dat kost. Vitens neemt nu zijn verantwoordelijkheid door die UV-installatie te plaatsen."

Vitens geeft in een reactie aan dat de plaatsing van de installatie niet wordt doorberekend aan de klanten en dat het gaat om een tijdelijke oplossing. Belangrijkste reden voor die keuze is de hoeveelheid energie die de reinigingsinstallatie slurpt. Het is een niet duurzame oplossing van het probleem en dat heeft niet de voorkeur bij Vitens.

Ondanks al die tests en checks is het water in Nederland nog steeds heel goedkoop. "Vergelijk het maar eens met de energierekening. Die is een stuk hoger, terwijl het allebei eerste levensbehoeften zijn", zegt De Vos. Eigenlijk weet niemand precies hoeveel, of eigenlijk hoe weinig, hij of zij betaalt voor drinkwater leert een kleine rondvraag.

De vraag is of het dan niet wat duurder kan? Of houden waterbedrijven de prijs van water bewust zo laag door investeringen in waterzuivering achterwege te laten. Dat is volgens De Vos niet aan de hand.

"Politieke druk is er wel. Water moet zo goedkoop mogelijk blijven. De politiek moet bekijken of water niet een paar cent meer mag kosten. Ikzelf denk dat, zeker ook met opkomende uitdagingen als droge zomers en nieuwe vervuilingen als PFAS, het heel belangrijk is dat we blijven investeren in ons drinkwater."

Als je het de inwoners van Oldenzaal, Dinkelland, De Lutte en Losser vraagt, lijkt het antwoord voor de hand te liggen. Die zullen na twee weken water koken vast wel een beetje meer voor hun water willen betalen als ze die handeling voortaan achterwege kunnen laten.

Schoon monster

Vitens meldt vandaag dat het kookadvies nog steeds geldt. Pas als het waterbedrijf twee dagen op rij een schoon monster overhoudt na testen, kan het advies worden ingetrokken.

Oh ja, water in Nederland kost zo'n 0,85 euro per kubieke meter. Ter illustratie: Dus nog geen euro voor duizend melkpakken aan lekker schoon water. Niet duur dus.