Buurtbewoners vol ongeloof over drama met dodelijke afloop Almelo: "Dochter hoorde ijzingwekkende schreeuw"

Onderzoek in de woning in de Zonnebloemstraat is nog in volle gang (Foto: RTV Oost / Leroy Vugteveen)

Een dag na de lijkvinding op de parkeerplaats bij het ziekenhuis in Almelo zijn buurtbewoners van de Zonnebloemstraat nog steeds ontdaan. Ze kunnen niet bevatten dat in het huis bij hen slechts enkele meters verderop zich mogelijk een gruwelijk tafereel heeft afgespeeld. "Het moet een ongeluk zijn geweest", zo oordeelt een van de buren.

Een dag na het nieuws dat een vrouw om het leven is gekomen, is het onderzoek in rijtjeswoning in de Almelose wijk De Riet nog in volle gang. Een grote witte onderzoeksunit en de rood-witte linten blokkeren de smalle straat en de recherche is in en rond de woning waar het slachtoffer woonde nog druk in de weer.

Het huis zou de woning zijn van het vrouwelijke slachtoffer dat gisteren op de parkeerplaats bij de ZGT in Almelo is gevonden. Volgens een interne memo van het ziekenhuis zou haar man de schuld van haar dood op zich nemen. Hijzelf zou na het om het leven brengen van zijn vrouw ook een einde aan zijn eigen leven hebben proberen te maken.

IJzingwekkende schreeuw

Een van de buren heeft in de nacht voor het lichaam op de parkeerplaats van de ZGT is gevonden een ijzingwekkende schreeuw gehoord. "Mijn dochter was 's nachts wakker en hoorde het. Ze kreeg er buikpijn van", vertelt haar moeder. "Ze is maar verder gaan slapen, want je houdt ook niet direct rekening met het ergste."

De dochter heeft haar verhaal bij de politie verteld en heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen. "Ze praat er wel veel met ons over, dat helpt ook. Dus ze is nog niet op dat aanbod ingegaan."

Kippenvel

Een buurman die aan de overkant van de straat woont, kende het stel amper. "Maar nu we het erover hebben, krijg ik het er weer koud van", zegt hij terwijl hij naar zijn armen met kippenvel wijst. "Het is een gewoon stel. Ik ken ze van het voorbijgaan, als ik ze groette terwijl zij de honden uitlieten."

Het is een lieve man, het moet uit de hand zijn gelopen Buurtbewoner

Een andere buurman kan het ook amper bevatten. "Dit moet een ongeluk zijn geweest. Dat zij is geduwd door hem en dat ze verkeerd is gevallen, of zoiets", vermoedt een buurtbewoner. "Het is een lieve man, het moet uit de hand zijn gelopen."

Het stel staat in de straat niet bekend als overlastgevers. Integendeel: mensen kennen de man en vrouw van gezicht, van het wandelen met hond, maar de man en vrouw leiden verder een redelijk anoniem leven in de straat.

Ander beeld

Toch schetst een buurman die het stel wat beter kent, een ander beeld over de twee bewoners van het rijtjeshuis in de wijk De Riet. Zo weet hij te vertellen dat er wel eens fysieke ruzies in het nu hermetisch afgesloten huis waren.

Ik had weleens medelijden met hem Andere buurtbewoner

"Zij sloeg hem wel eens, ogenschijnlijk uit het niets. Terwijl hij een grote, stevige kerel is. Zij dronk ook veel en rookte wiet, terwijl hij niet eens rookte", vertelt de buurman vol ongeloof over wat zich enkele deuren verderop moet hebben afgespeeld.

"Ik had wel eens medelijden met hem. Het leek wel alsof hij daar in huis alles moest doen. Het zou mijn vrouw niet zijn", zegt hij terwijl hij naar de witte schermen om de woning staart.