Maxima bezoekt 'Appeltje van Oranje' in Deventer: Stichting Vriendendiensten

Het bezoek was aan een zogeheten 'zelfregiecentrum' aan de Lange Zandstraat. Dat is een plek waar bezoekers die psychisch kwetsbaar zijn lotgenoten kunnen ontmoeten en hulp kunnen krijgen. Die hulp komt deels van professionals, maar ook van medebezoekers. Het draait daarbij om het talent van iedere bezoeker. Die talenten kunnen worden gebruikt om jezelf te ontwikkelen maar ook om daar anderen mee te helpen.

Stichting Vriendendiensten heeft in Raalte en in Deventer een zelfregiecentrum. De stichting kreeg voor dit initiatief een Appeltje van Oranje. Dat is een onderscheiding van het Oranjefonds voor succesvolle sociale initiatieven die mensen betrekken bij de samenleving.

Begrepen worden

Koningin Maxima sprak in Deventer met mensen die geregeld het zelfregiecentrum bezoeken. Eén van de bezoekers vertelde over de behandelingen die hij van de GGZ krijgt. Die behandelingen brengt hij bij Stichting Vriendendiensten in praktijk. Koningin Maxmia gaf aan dat iemand met psychische problemen thuis lang niet altijd begrepen wordt. Het is volgens haar daarom belangrijk dat er een stichting is waar deze mensen wel worden begrepen.

De vinger van Maxima

Opvallend was dat Maxima een vinger in het verband had. Het gaat volgens haar heel goed. De vinger is gebroken, en ze moet =rust hebben. Ze krijgt waarschijnlijk een spalk.

Eergisteren was Maxima ook al in onze provincie. Samen met Koning Willem-Alexander was ze een dagje in Salland.