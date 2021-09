Borne bereidt zich voor op ontvangst klimaatpelgrims

Pastor Ria Doornbusch uit Borne is er maar druk mee. In april kreeg ze een telefoontje vanuit de Groenekerken. Deze organisatie is samen met de Vastenactie verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de pelgrims in Nederland. Of ze de pelgrims in Borne konden opvangen?

Ongeveer dertig pelgrims van verschillende nationaliteiten lopen vanaf augustus tot oktober door Europa om aandacht te vragen voor het klimaat. Wie wil, mag een stukje meelopen. De pelgrims lopen maximaal dertig kilometer per dag. Onderweg worden ze ondergebracht bij lokale kerkgemeenschappen van verschillende kerkgenootschappen.

Enthousiast natuurfotograaf

Pastor Ria Doornbusch is een enthousiast natuurfotograaf die de tijd neemt om om zich heen te kijken. Het bepaalt haar bij de schoonheid en kwetsbaarheid van de schepping. Sinds ze betrokken is bij de pelgrimsloop voor het klimaat, probeert ze nog bewuster te leven. Liever zelf een tasje meenemen naar de winkel, dan een plastic tasje accepteren, "al nam ik er laatst per ongeluk wel weer eentje aan".

vlinder (Foto: Ria Doornbusch / Facebook)

De internationale klimaatconferentie in Glasgow is van groot belang, erkent ze, "maar het moet bij jezelf beginnen". Minder autorijden bijvoorbeeld, al is dat in haar geval lastig. "Ik rijd 25.000 kilometer per jaar in een diesel, de auto laten staan gaat niet." Doornbusch werkveld beslaat 13 geloofsgemeenschappen.

Groene Kerken

Volgens Doornbusch gaat het bij het redden van het klimaat vooral om bewustwording en solidariteit. Wat haar betreft kan er in de katholieke kerk nog een wereld worden gewonnen. Maar oude kerkgebouwen isoleren of voorzien van zonnepanelen, ziet ze nog niet zo snel gebeuren. "We hebben in de kerk te maken met andere ontwikkelingen rondom de gebouwen."

Bij de klimaatwandeling werken kerken in Borne samen met kerken in Goor. De Hofkerk in die plaats heeft inmiddels het predikaat Groene Kerk. De Klokkenkamp naast de kerk is voorzien van 25 zonnepanelen, ze maken gebruik van ‘groene’ schoonmaakmiddelen en afval wordt gescheiden afgevoerd.

Zondag 19 september in Hoogtij.